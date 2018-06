Deutschlandkarte Naturfriedhöfe

Wie Menschen ihr Leben gestalten, ist Geschmackssache und ändert sich von Zeit zu Zeit. Das Gleiche gilt, wenn es ums Sterben geht. Noch vor 20 Jahren war es hierzulande üblich, sich in einem Sarg bestatten zu lassen. Heute werden mehr als die Hälfte der Toten eingeäschert und in Urnen beigesetzt. Und der Friedhof ist nicht mehr die einzige letzte Ruhestätte, denn immer mehr Menschen wählen eine Naturbestattung. Die Asche des Verstorbenen wird in einer Urne an den Wurzeln eines Baumes vergraben – in der Regel in einem Waldstück, das für diesen Zweck ausgewiesen ist. Die unterschiedlich starke Verteilung der Naturfriedhöfe erklärt sich damit, dass diese in Hessen schon seit 2001 erlaubt sind, in Thüringen dagegen erst seit Februar dieses Jahres. Allein Hofheim am Taunus verfügt über drei Naturfriedhöfe. Grabsteine und Blumenschmuck sind nirgends zugelassen, nur manchmal erinnert ein Schild an den Toten. Familiengräber gibt es übrigens auch im Wald. Man nennt sie Familienbäume.

