Die erste Briefmarke der Welt kam 1840 in England auf den Markt: Die "One Penny Black" mit Königin Victoria kostete einen Penny, heute verkauft die Post das Original für 299 Euro pro Stück. So berühmt werden die Marken, die Jubiläen deutscher Städte feiern, wohl nicht. Trotzdem sind sie sehr beliebt. Die Bewohner von Köthen in Sachsen-Anhalt warteten 175 Jahre auf eine eigene Sonderbriefmarke. Dieses Jahr, zum 900-jährigen Bestehen der Stadt, war es so weit. Ob ein Jubiläum, oft verbunden mit einem Wahrzeichen der Stadt, eine Marke zieren darf, hängt von mehreren Faktoren ab: Es muss ein großer Geburtstag sein, und der Vorschlag muss vom Bundesfinanzministerium genehmigt werden. Das winkt nur ungefähr jeden zehnten Antrag durch. Am schlauesten scheinen die Bayern vorzugehen: In den letzten 15 Jahren ließen sie bei den Briefmarken-Jubiläen alle anderen Bundesländer hinter sich. Jeder darf Ideen einreichen. Daher ist es gut zu wissen, wann das nächste Jubiläum der Heimatstadt ansteht.

Recherche: Anton Dorow