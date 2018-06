Als der Gothic-Trend Ende der siebziger Jahre entstand, sprach man zunächst von Post-Punk. Das lag vermutlich daran, dass man sich nicht anders erklären konnte, was die ganzen schwarz geschminkten Jugendlichen bedeuten sollten. Mit den anarchistischen Punks hatten sie aber nicht viel gemein, denn ihre Verweigerung war viel radikaler: Sie begehrten nicht mehr nur gegen das "System" auf, sondern gegen das Leben an sich. Man wollte die Welt nicht verändern – man hatte mit ihr einfach nichts zu tun und wähnte sich komplett von der Gesellschaft abgeschieden.

Im Gothic steckte gepflegte Düsternis – mit einer leisen Tendenz zur Depression. Im Grunde nahm die Gothic-Bewegung der achtziger Jahre den heutigen Vampir- und Zombie-Trend der Popkultur vorweg. Man versuchte mit aller Macht, die Haut leichenblass zu halten, färbte die Haare schwarz und bearbeitete sie mit Unmengen von Haarspray.

Im Gothic trugen Männer dieselben Gewänder wie Frauen, es gab keine Trennung zwischen weiblich und männlich. Auch schminkten Männer sich genauso wie Frauen, denn Virilität galt in der Gothic-Szene ebenso wenig wie Vitalität. Die einzig erlaubte Farbe von Kleidung war Schwarz. Innerhalb dieses Codes war allerdings viel möglich, und es wurde viel gefordert. Man bediente sich beim Barock und versuchte, so viel Stoff wie möglich an den Körper zu bringen. Die Gothic-Kultur favorisierte Brokat und Spitze und setzte keinerlei Grenzen in der Verkleidungskunst. So entstand eine Jugendszene, die einen komplett eigenen Kleidungs- und Uniform-Code für sich entworfen hatte – und innerhalb von ihrem Kosmos über alle Grenzen der Mode springen konnte. In gewisser Weise war es das depressive Gegenstück zum heutigen Manga-Cosplay.

Eigentlich ein Wunder, dass die Mode diese Art, sich zu kleiden, erst jetzt für sich entdeckt. Das deutsch-französische Designer-Duo Augustin Teboul gehörte zu den Ersten, die aus Gothic-Elementen düster-faszinierende Kollektionen schufen. Nun sehen wir auch bei Givenchy, Alexander McQueen und Alexander Wang die Farbe Schwarz in allen Facetten. Wenn diese Anleihen den Garderoben, die Waver sich früher schneiderten, verdächtig nahekommen, dann beweist das vor allem, wie gut die Gothics damals modisch waren. Alle anderen waren nur noch nicht so weit, das zu verstehen. Man kann also auch mit Vergangenheitssucht seiner Zeit voraus sein.

Foto: Netzpullover von Zadig & Voltaire, 325 Euro