Um ein Missverständnis gleich auszuräumen: Nur der Amateur faltet Servietten, die Fachleute brechen sie. Den Ausdruck verwendet jedenfalls Dieter Reichl, und der muss es wissen, immerhin ist er Leiter der Hotelfachschule Berlin. Kaum eine Stunde brauchten seine Schüler im ersten Lehrjahr, um sich die Grundlagen des Serviettenfaltens anzueignen, so der 65-Jährige. Wer aber Fächer, Bischofsmütze oder Artischocke perfekt hinbekommen wolle, der müsse jahrelang üben.

Bei Stoffservietten beginnt die Sache mit der Perfektion schon bei der Vorbereitung: "Einwandfrei" muss die Serviette laut Reichl sein. Ohne Flecken, gut gebügelt und ordentlich gestärkt. Neben anfänglichen Koordinationsschwierigkeiten besteht für die Hotelfachschüler die größte Herausforderung darin, die Serviette so zu brechen, dass ihre Nähte für den Gast nicht zu sehen sind. Ebenso wichtig wie die Technik ist das ästhetische Gespür: Eine Serviette muss zum Rest der Tafel passen, sie darf Blumen und Gedeck nicht übertönen. Das auf dieser Seite vorgestellte Ahornblattmodell lässt sich sowohl aus Stoff- als auch aus Papierservietten falten. Reichl würde es in einem Glas drapieren. Privat ist er in Serviettenfragen übrigens Purist: Er rollt sie einfach in silberne Ringe ein. Und in einem Punkt macht er keine Kompromisse: Papierservietten kommen ihm nicht ins Haus.