Unter Strom Fahrradlicht Lucetta

Es gibt ein Problem mit Fahrradlichtern. Dieses hängt zusammen mit der unglückseligen Verbindung von Stil und Gefahr. Wer ein Fahrrad hat, der muss daran eine Beleuchtung haben, ohne Licht zu fahren ist lebensgefährlich. Oft ist das eine LED-Leuchte, die mit verschiedenen Vorrichtungen am Rahmen oder Lenker befestigt wird. Wenn man Fahrrad fahren will, dann klemmt man das Licht an die Halterung, wenn man absteigt, zieht man es wieder ab. Leider ist das stets mit Aufwand verbunden, weshalb man das Licht, entgegen allen guten Vorsätzen, meistens dranlässt. Das geht eine Weile lang gut – bis es dann geklaut wird. Dann kauft man sich ein neues Licht. Aber nur ein ganz billiges, hässliches, weil es ja ohnehin nicht lange bei einem bleiben wird. Schließlich sammeln sich immer mehr hässliche Fahrradlicht-Halterungen am Lenker. Die Alternative: Man lässt das Licht einfach weg und riskiert bei Dunkelheit sein Leben. Gibt es eine Lösung? Ja. Lucetta ist eine kleine leistungsstarke Diode mit einem starken Magneten. Vorder- und Rücklicht heftet man einfach an den Rahmen und fährt los. Wenn man absteigt, zieht man es einfach ab, statt es mühsam von der Halterung zu fummeln. Sofort heften sich beide Magneten zusammen und verschwinden in der Hosentasche. Reduzierter und praktischer geht es nicht. Besonders schön ist, dass die Lucetta-Lichter zusammengesteckt rund sind wie eine alte Filmdose. Leider rollen sie deswegen gut. Als ich zuletzt das Licht vom Rahmen abnahm, fiel es mir aus der Hand, rollte über die Straße und verschwand in einem Gully. Also stand ich schon wieder im Dunklen.

Technische Daten

2-teiliges LED-Licht; 4 Lithium-Ionen-Batterien; verschiedene Blinkmodi; Leuchtdauer maximal 40 Stunden; Gewicht 8 g; Preis ca. 29 Euro



Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne "Unter Strom"