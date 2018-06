Wer eine Latzhose trägt, hat meistens im Freien zu tun und macht sich schmutzig. Peter Lustig etwa, den Fernsehonkel aus der Kinderserie Löwenzahn, sah man oft in Latzhose. Denn Peter Lustig hatte immer etwas zu tun, Sonnenblumen säen zum Beispiel. Und Sonnenblumen sät man am besten in einer Latzhose. Die ist zum Arbeiten gemacht, nicht zum Schönsein.

Das erste weitverbreitete Latzhosen-Modell wurde 1911 vom amerikanischen Fabrikanten Henry David Lee entwickelt. 13 Jahre zuvor hatte Lee die heute noch existierende Jeansmarke seines Namens gegründet. Lees Latzhosen wurden aus derbem Jeansstoff gefertigt und hießen bib overalls. Sie bestanden aus einer Hose und einem vorn angesetzten viereckigen Oberteil mit Trägern – dem bib, englisch für "Lätzchen". Jeanshosen mit Trägern gab es seit jeher, der Latz mit den aufgenähten Taschen bot zudem die Möglichkeit, darin Werkzeug zu verstauen, was die Erfindung zur idealen Arbeitshose machte. Hinzu kamen der robuste Stoff und die Bewegungsfreiheit – sodass der bib overall bald zur Uniform der amerikanischen Arbeiterschaft wurde. Mit nur einem einzigen Kleidungsstück war man komplett angezogen.

In den siebziger Jahren entdeckte dann die Emanzipationsbewegung die Latzhose für sich – als das ideale Kleidungsstück, um das Kernziel der Frauenbewegung zu verdeutlichen: Gleichstellung in den sozialen Beziehungen und am Arbeitsplatz. Latzhosen waren zum Arbeiten gemacht und nicht dazu, Geschlechterrollen zu markieren. Dass man sie nur an Arbeitern und Bauern gesehen hatte, bevor auch Frauen sie anzogen, verfehlte seine Wirkung nicht: Nichts eignete sich besser, um die Männerwelt aufzuschrecken. Was dazu führte, dass die Latzhose später für Männer wie Frauen gleichermaßen diskreditiert war. In den neunziger Jahren trugen nur noch Teeniestars wie Aaron Carter und ’N Sync Latzhose. Danach war sie Schwangeren vorbehalten.

Doch inzwischen ist genug Zeit vergangen, die Boygroups sind in Vergessenheit geraten – und die Latzhose ist zurück. Wir sehen sie in Patchwork bei Moschino und marineblauem Denim bei Stella McCartney, in schwarzem Stretch bei Diesel Black Gold und Kalbsleder bei Hermès. Für Männer gibt es allerdings keine Latzhose mehr. Sie ist nun das Kleidungsstück für die arbeitende Frau. Als hätte Henry David Lee es vorausgesehen und die Idee nur vorübergehend an die Männerwelt ausgeliehen.

Foto: Lederlatzhose von Hermès