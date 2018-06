Wir wollen nicht nostalgisch werden, aber ist es nicht einfach schön, zum Briefkasten zu gehen und einen Umschlag darin zu entdecken? Ein Stück Papier auseinanderzufalten, das berührt, aufbewahrt, zerrissen und wieder zusammengeklebt werden kann?

Je weiter die Digitalisierung voranschreitet, desto seltener werden private Briefe verschickt. Gerhard Steidl findet das schade. Es ist noch nicht lange her, da konnte man in jedem Haushalt Briefpapier und Umschläge finden, sagt er. Aber wer heute den Impuls habe, eine analoge Nachricht zu versenden, scheitere oft schon am Material. Dabei gibt es kaum etwas Einfacheres, als einen Briefumschlag zu basteln. Alles, was es dafür braucht, sind ein Stück Papier und ein paar Faltschritte. Am Ende hat man nicht nur Geld gespart, sondern auch ein Unikat erschaffen. Denn in der Materialwahl sind dem engagierten Briefumschlagbastler selbstverständlich keine Grenzen gesetzt: Geschenkpapier, die Tageszeitung, ja wieso nicht das ZEITmagazin? Natürlich nur die gelesenen Nummern und vielleicht, sagt Steidl, nicht ausgerechnet diese Ausgabe.