Eric Pfrunder "Papier ist wie Stoff, man kann die Qualität fühlen"

Seit über dreißig Jahren führt Karl Lagerfeld das Modehaus Chanel. Aber kein Herrscher kann erfolgreich allein regieren. Lagerfeld hat deshalb zu seiner Rechten Eric Pfrunder, "Directeur Image" bei Chanel – und damit verantwortlich für Einladungen, Broschüren, Kataloge, Bücher, ein Kundenmagazin.

Karl hat den Lucky Strike Designer Award gewonnen, das war 1993. Und zum Preis gehörte eine Monografie, verlegt von Gerhard Steidl. Wir kannten Steidl nicht. Aber seitdem arbeiten wir mit ihm. Nicht nur für Chanel, wir machen auch andere Projekte. Gerhard und Karl haben sogar einen gemeinsamen Literaturverlag – L.S.D.

ZEITmagazin: Benannt nach der Droge?

Eric Pfrunder: Karl und Gerhard mögen die Anspielung. Aber L.S.D. steht für Lagerfeld, Steidl, Druckerei Verlag. Verlegt werden deutschsprachige Autoren und Übersetzungen aus dem Französischen und Englischen, außerdem Faksimiles aus der Sammlung Karl Lagerfeld. Für die Chanel-Kollektion zum Thema "Salzburg" haben wir zum Beispiel das Libretto von Der Rosenkavalier von Hugo von Hofmannsthal neu verlegt und jedem Gast der Modenschau dann als Buch geschenkt.

ZEITmagazin: Bei Chanel sind die Einladungen zu den Modenschauen in Paris so besonders, dass sie sofort danach auf Ebay für Hunderte von Euro versteigert werden.

Pfrunder: Ich arbeite in der Luxusindustrie, wenn ich an Details spare, verliere ich meine Glaubwürdigkeit. Eine Pressemappe, denken viele, ist nur dafür da, die Kollektion zu zeigen. Nein! Eine Pressemappe ist Teil der Kollektion. Und deshalb spielt bei uns Papier so eine wichtige Rolle. Außerdem fängt Karl auf Papier an: Am Anfang stehen ja immer seine Zeichnungen. Dann entsteht das Kleidungsstück aus Stoff. Die Zeichnung wird lebendig. Das Papier dient dazu, alles zu dokumentieren, jeden Schritt, jeden Moment, jedes Ereignis. Denn sobald die Kollektion gezeigt wird, arbeiten wir ja bereits an der nächsten. Diese Fotos, die Pressemappen und Kataloge, die Einladungen und Bücher, all das, was Gerhard dann druckt, soll das Vergängliche festhalten. Das ist doch das Tolle an Papier, wenn etwas erst mal gedruckt ist, existiert es für immer.

ZEITmagazin: Was kann Steidl, was andere nicht können?

Pfrunder: Die Farben sind sehr wichtig. Steidl kann wie kein anderer damit umgehen. Aber genauso wichtig wie die Farben sind auch die Haptik und die Körnung des Papiers.

ZEITmagazin: Gibt es so etwas wie das perfekte Papier?

Pfrunder: Schauen Sie sich mal mein Hemd an. Es ist ein weißes Hemd, richtig? Karl hat es für mich gezeichnet. Seit 35 Jahren trage ich dasselbe Modell. Alle machen mir immer wegen meines Hemds Komplimente, dabei ist es einfach nur ein weißes Hemd. Aber es ist eben das perfekte weiße Hemd. Qualität, Details, Kragen, Knöpfe, alles in Harmonie. So ist es auch mit Papier. Ich kann es nicht besser erklären, ich weiß nur, dass Steidl der Einzige ist, der die Gabe hat, diese Harmonie auf Drucksachen zu übertragen. Einmal waren wir in Amalfi, um Claudia Schiffer zu fotografieren, und Karl erfuhr, dass dort eine Papierfabrik ist, und so sind wir mit Claudia in die Papiermühle gefahren. Bei Papier ist es wie bei einem Stoff: Wenn man es berührt, kann man den Unterschied zwischen guter und schlechter Qualität sofort fühlen.

ZEITmagazin: Was ist besser: matt oder glänzend?

Pfrunder: Das hängt von dem Projekt ab. Für die letzte Couture-Kollektion haben wir alles glänzend drucken lassen, wir wollten die Details betonen. Aber glänzendes Papier wirkt härter und aggressiver. Wenn wir weich bleiben wollen, drucken wir matt. Das Buch Little Black Jacket ist zum Beispiel auf mattem Papier gedruckt. Wenn es um Atmosphäre geht, dann matt, wenn es um Kleidung und Details geht, um das Produkt also, dann glänzend.

ZEITmagazin: Warum steht in ihrem Büro eine Pappfigur von Karl Lagerfeld?

Pfrunder: Ich habe diesen Pappaufsteller vom Kaiser selbst in jedes Büro gestellt! Er soll meine Mitarbeiter daran erinnern, wie stark unser Kaiser ist. Wenn ich ihm sage, Karl, ich bin müde, dann sagt er: Aber wir müssen es zu Ende bringen, Eric. Und wenn ich dann wie gestern Nacht an seine Schulter gelehnt einschlafe, während er um drei Uhr morgens immer noch auf den kleinen Kamerascreen schaut, um das Bild fertig zu schneiden, dann weckt er mich behutsam und sagt, Eric, gleich haben wir es.

ZEITmagazin: Erinnern sie sich noch an die erste Zusammenarbeit mit Lagerfeld?

Pfrunder: Ich erinnere mich an unser erstes Fotoshooting. Karl hatte gerade die Regie bei Chanel übernommen, Helmut Newton sollte ihn porträtieren. Ich fand das Bild so toll, ich habe eins gestohlen. Helmut war sehr geizig. Er hat nie Bilder hergegeben. Karl ist genau das Gegenteil. Er ist so großzügig, nicht nur mit Dingen. Ich habe von Karl so viel gelernt. Er nimmt sich immer die Zeit, dir zu erklären, was du noch nicht weißt. Und was findest du dann am nächsten Morgen vor deiner Haustür? Ein Buch zum Thema.

ZEITmagazin: Es ist bekannt, dass Lagerfeld viel liest – sie auch?

Pfrunder: Ich mag Bildbände. Vor allem über Fotografie.

ZEITmagazin: Lesen sie auf dem Kindle oder auf Papier?

Pfrunder: Ich lese leider nicht genug. Mir fehlt die Zeit. Aber wenn, dann ein richtiges Buch. Ich bin nicht sehr digital. In meinem Büro steht nicht mal ein Laptop. Ich tue den immer in die Schublade.

ZEITmagazin: Sie schreiben also noch Briefe und Postkarten statt SMS und E-Mails?

Pfrunder: Ich hasse SMS. Und noch schlimmer sind E-Mails. Jeden Morgen, wenn ich ins Büro komme, lösche ich als Erstes alle E-Mails. Ungelesen.

ZEITmagazin: Ist es nicht ein wenig nostalgisch, Papier so sehr zu lieben?



Pfrunder: Nein. Wenn Sie ein Geschenk bekommen, ist doch die Verpackung oft das Beste. Und die ist aus Papier. Schauen Sie mal nach Japan – diese Papierkunst dort. Papier ist immer modern.

ZEITmagazin: Warum?

Pfrunder: Weil Papier ein Zeichen von Qualität ist.