Stilkolumne Ganz in Weiß

Der Kittel ist ein Kleidungsstück mit großer Außenwirkung. Er meint: Hier ist ein Mensch bei der Arbeit. Reinigungskräfte tragen Kittel, auch Ärzte, Apotheker, Pflegepersonal, Chemiker, Metzger, Bäcker und manche Buchbinder. Man trägt keinen Kittel, wenn man nicht arbeitet. Man kleidet sich normalerweise nicht in einen Kittel, weil man das chic findet. Man hat etwas zu tun, etwas Wichtiges. Nur deshalb trägt man einen Kittel. Ein Kittel ist nämlich nicht immer kleidsam.

Das war allerdings einmal anders. Im frühen Mittelalter trug der Mann einen langen Kittel aus grobem Leinen. Das Christentum verlangte damals, den Körper angemessen zu verhüllen. Später wurde der Kittel in den höheren Ständen durch die Tunika verdrängt, das reich verzierte Hemdgewand. Der Kittel blieb etwas für das arbeitende Volk, er war das Kleidungsstück für jedermann.

Der weiße Kittel ist eine moderne Erfindung. Bis ins 19. Jahrhundert hinein trugen Ärzte schwarze Kittel. Das schwarze Gewand verlieh ihnen die Autorität, die sie brauchten, um dem Patienten glauben zu machen, ihre Arznei würde helfen. Außerdem war Blut auf schwarzen Kitteln nicht so gut zu erkennen. Erst mit der Schulmedizin nach wissenschaftlichen Grundsätzen änderte sich der Arztkittel. Seit man realisiert hat, wie wichtig Keimfreiheit und Hygiene sind, um das Infektionsrisiko zu minimieren, steht der sterile, weiße Arztkittel als Symbol für Gesundheit. Doch die wichtigsten Ärzte tragen heute keine weißen Kittel: Dort, wo operiert wird, trägt man Grün oder Blau. Weiß würde die Augen zu schnell ermüden. Die Geschichte der Halbgötter in Weiß ist also eine Mär. Ein Arzt, der Weiß trägt, verpflanzt keine Herzen. Er trägt nur einen weißen Kittel, damit man sieht, dass er Arzt ist.

In der Mode wurde der Kittel vor allem durch die Marke Maison Martin Margiela bekannt. Margiela ließ seine Angestellten weiße Kittel tragen, um das Prinzip der kollektiven Arbeit zu betonen. Neuerdings erscheint der Kittel auch auf dem Laufsteg. In den Männerkollektionen für das nächste Frühjahr finden sich etliche Teile, die stark an Kittel erinnern. Etwa gerade fallende, leichte Mäntel von Givenchy und Phillip Lim oder ein weißer Maximantel von Raf Simons. Vielleicht will der moderne Internetarbeiter ja plötzlich so aussehen, als hätte er wirklich etwas zu tun.

Foto: Gerhard Steidls Kittel – gestaltet vom Künstler Sigmar Polke: Unbezahlbar