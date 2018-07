Unter Strom Lumix Smart Camera

Ich habe etwas über die Liebe gelernt, aber zunächst möchte ich von einem Smartphone erzählen. Heute benutzen wir unsere Smartphones bekanntlich für alles. Ganz oft benutzt man es als Kamera. Ich finde das schade. Ich habe wirklich gute Kameras. Aber wenn ich etwas sehe, das ich interessant finde, dann ist das Smartphone meist eher zur Hand. Wäre da nicht das ideale Produkt für Leute wie mich ein Smartphone mit einer perfekten Kamera? Quasi eine Kamera mit angeschlossenem Sendebetrieb? Das meinte man offenbar auch bei Panasonic und entwarf die Lumix Smart Camera DMC-CM1. Die Kamera dieses Handys ist wirklich überzeugend. Sie hat einen 1-Zoll-Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor mit einer Auflösung von 20 Megapixel und ein integriertes Leica-DC-Elmarit-Objektiv. Wer damit einmal Bilder gemacht hat, will nichts anderes mehr. Und trotzdem habe ich bald wieder angefangen, mit dem iPhone zu knipsen. Warum? Es gibt eben nicht nur die Kamera, sondern auch noch das restliche Smartphone. Und das läuft bei der Lumix auf Android. Ich aber laufe auf iOS. Ich hätte alle Apps neu installieren müssen. Ich hätte meinen Kindern erklären müssen, dass ich ihre High-Scores bei den Spielen auf dem iPhone löschen musste. Und was wäre aus meinen Daten in der Cloud geworden? Ich bin einfach zu unflexibel, um wegen eines perfekten Produkts mein Leben umzustellen. Und dies habe ich dabei über die Liebe verstanden: Wenn jemand die schlimmen Worte sagt "Es liegt nicht an dir, du bist toll – aber ich bin einfach nicht richtig für dich", dann ist das nicht unbedingt eine faule Ausrede. Manchmal ist das genauso gemeint.

Technische Daten

20 Megapixel, Leica-DC-Objektiv, Android 4.4, 4-Kern-Prozessor 2,3 GHz, 2.600 mAh, schwarz/silber, Maße 13,6 x 6,8 x 2,1 cm, Gewicht: 204 g, Preis 899 Euro

Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne "Unter Strom"