An vielen Orten fiel der erste Schnee in diesem Jahr schon Mitte Oktober – ungewöhnlich früh. Wir haben deshalb den Deutschen Wetterdienst gefragt, wann man in welchen Gegenden üblicherweise mit der ersten Schneedecke von mindestens einem Zentimeter Höhe rechnen kann. Am frühesten schneit es natürlich in den höher gelegenen Gebieten, hauptsächlich am Alpenrand sowie im Erzgebirge und im Harz – meist noch vor dem 20. November. Ende November folgen dann große Teile von Bayern, Thüringen und Sachsen. In Teilen Nordrhein-Westfalens und in Ostfriesland sieht man die weißen Flocken dagegen meist nicht vor Ende Dezember, für den großen Winterspaß lebt man hier ohnehin in zu tief gelegenen Gegenden. Ausnahmen bestätigen aber jede Regel, und nichts ist bekanntlich so unsicher wie das Wetter. Unsere Karte kann also nur bedingt darüber Auskunft geben, wann man demnächst die Winterreifen aufziehen und den Schlitten vom Dachboden holen sollte.

Quelle Deutscher Wetterdienst (DWD), Offenbach