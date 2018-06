Auch die New York Times hat ein Magazin, ähnlich wie die ZEIT. Da veranstalten sie jede Woche eine Umfrage unter ihren Lesern. Die Umfrage vom 23. Oktober hat für Aufsehen gesorgt. Das Magazin fragte, ob man, falls man eine Zeitmaschine besäße, damit ins Jahr 1889 reisen könnte und sich dort die Gelegenheit ergäbe, das Baby Adolf Hitler töten würde. Auf Englisch: "Could you kill a Baby Hitler?" 42 Prozent antworteten "Yes", 30 Prozent sagten "No", 28 Prozent sind "Not sure".

Ich wäre bei den 28 Prozent. Man könnte Baby Hitler doch auch entführen, mit dem brüllenden und sich heftig wehrenden Baby Hitler in die Gegenwart reisen und ihn in eine inklusive Waldorfschule stecken.

Mir sind sofort weitere Umfragethemen für die New York Times eingefallen. Wenn Hitlers Schäferhund Blondi den Krieg überlebt hätte und Sie zufällig Hunde mögen würden – würden Sie Blondi ein neues Zuhause geben? Da sage ich "Yes", ein Hund kann doch nichts für sein Herrchen. Oder: "Wenn Hitler der beste Liebhaber des Universums wäre und Ihnen den spektakulärsten Orgasmus ihres Lebens verschaffen könnte – würden Sie dann mit Hitler Sex haben?" Ich glaube, da wäre ich eher bei "No". Aber ich respektiere natürlich alle, die sich anders entscheiden, es ist ja eine sehr intime Frage, und ich bin für diversity. Ich habe auch was für eine Umfrage unter Neonazis. "Falls sich herausstellen sollte, dass Hitler Jude war, würden Sie dann aufhören, Antisemit zu sein?"

Ich habe, inspiriert von der New York Times, mal wieder auf eine meiner Lieblingsseiten im Internet geklickt, sie heißt Cats That Look Like Hitler und zeigt Fotos von Katzen, die Hitler ähnlich sehen. Man nennt diese Tiere auch "Kitlers". Die Betreiber schreiben: "Wachen Sie jede Nacht schweißnass auf und fragen sich, ob ihre Katze gleich Polen überfällt? Hält sie ihre rechte Pfote hoch und macht dabei ein Geräusch, das wie ›Sieg Miau‹ klingt? Dann ist dies Ihre Seite."

Es gibt, vor allem unter jüdischen Usern, eine lebhafte Diskussion darüber, ob diese Art von schwarzem Humor zulässig ist. Gavin meint: "Als Jude mit einem (zugegeben, kranken) Sinn für Humor kann ich zugeben, dass ich eure Seite mehr liebe als gefillten Fisch. Ich zeigte die Seite meiner Mutter, die an der Uni Holocaust Studies unterrichtet. Sie mochte sie so sehr, dass sie versucht, die Seite in ihren Unterricht zu integrieren." Am überzeugendsten fand ich das Pro-Argument des Diskutanten Rockell: Wenn Hitler eine von diesen süßen Katzen gesehen hätte, die ihm ähnlich sehen, dann hätte er doch garantiert einen Wutanfall bekommen und das arme Tier sofort umbringen lassen.

Jetzt muss ich für alle arischen Leser kurz was über Humor sagen. Humor hat fast immer mit Tabuverletzung zu tun. Deshalb ist politisch korrektes Kabarett so langweilig. Außerdem besteht ein bewährtes Humorrezept darin, Dinge zusammenzubringen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, zum Beispiel Hitler und Katzenbabys. Schäferhunde, die wie Hitler aussehen, wären auch langweilig.

Warum schreibe ich das alles überhaupt? Meine Agentin hat mir mal gesagt, dass es vier Romanthemen gibt, mit denen man als Autor besonders große Chancen auf einen Hit hat. Sie heißen Sex, Kinder, Tiere und Nazis. Ich wollte wenigstens ein Mal eine Kolumne schreiben, in der alle vier Themen vorkommen. Der Absatz mit der Humortheorie ist der Bonus-Track.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

