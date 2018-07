Bei schnurlosen Festnetztelefonen kann ich mich nicht daran erinnern, dass sie irgendwann einmal okay waren. Die ersten Modelle waren schwer wie Dinosaurierknochen, der Akku hielt kaum ein Gespräch durch, und man musste so laut brüllen, dass man auch ohne Telefon problemlos am anderen Ende der Stadt zu hören war. Dann wurden sie leichter, aber dadurch nur anders schlecht. Schnurlostelefone haben nun mehr Funktionen als ein Smartphone, obwohl man damit nicht mal eine SMS schicken will. Sie quäken in tausend verschiedenen Sounds, die alle schrecklich klingen. Sie sind so klein, dass man sie nicht mehr findet, wenn man sie irgendwo hingelegt hat. Schnurlostelefon bedeutet für mich: Ich renne auf der Suche nach einer unschönen Lärmquelle durch die Wohnung und muss dann doch zurückrufen. Warum hat so ein Mobilteil klein und leicht zu sein? Man will es doch nicht in der Manteltasche herumtragen! Man will es zwischen Schulter und Wange klemmen können, um die Hände frei zu haben. Dafür sind die Geräte aber zu klein. Zudem bestehen sie aus sprödem, hässlichem Kunststoff. Warum macht sich bei der Gestaltung eines solchen Telefons niemand Gedanken, wie ein Kunststoff beschaffen sein sollte, mit dem die Gesichtshaut in Kontakt kommt? Bislang war mein einziger Trost, dass ja kaum noch jemand eins dieser DECT-Telefone braucht, weil alle zu Hause mit ihren Handys telefonieren. Dann fiel mir das von Jasper Morrison für die Schweizer Firma Punkt gestaltete Telefon DP 01 in die Hände. Es liegt wunderbar in der Hand, tolles Material. Schade, dass das perfekte DECT-Telefon so spät kommt. Aber gerade noch rechtzeitig.

Technische Daten:

Aufzeichnungsdauer: 15 min, Gesprächszeit: 10 h, Reichweite: innen 40 m, außen 200 m, Features: Anrufbeantworter, Freisprechen, Telefonbuch, Preis: 249 Euro

Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne "Unter Strom"