Das Verhältnis von Müttern und Söhnen muss nicht so eng sein, wie es die Schwiegertöchter befürchten; es ist im Allgemeinen aber auch nicht so katastrophal wie das Verhältnis von Müttern und Töchtern. Im Fall des Popsängers Justin Bieber wird man wohl sagen können, es ist so lala – und im Moment eher la, also mau. Die Gründe sind wahrscheinlich wie immer vielfältig, aber der Tratsch der Eingeweihten weiß zu berichten, Mama Pattie habe sich wenig amused gezeigt über die Experimente ihres Sohnes mit dem Alkohol und dem Straßenverkehr. Der Sohn wiederum wird sich Einmischung verbeten haben, zumal Mama recht weitgehende Vorschläge zu seiner Resozialisierung entworfen haben soll, gipfelnd in der Empfehlung, die christliche Ehe mit seiner Freundin Selena Gomez einzugehen.

Und hier wird die Sache interessant. Unklar ist nämlich, wie innig die Beziehung Selenas zu Justin Bieber noch ist, während stattdessen ihre Beziehung zu seiner Mutter inzwischen die allerinnigste sein soll. Justin hat sogar zerknirscht zugeben müssen, dass es Selena war, die dafür sorgte, dass der Draht zur Mama nicht endgültig riss. Brave Selena! Allerdings ist es fraglich, ob sich jemand dadurch zur Hochzeit empfiehlt, dass er demonstrativ mit der elterlichen Gewalt sympathisiert und diese wahrscheinlich also auch mit in die Ehe einschleppen wird.

Oder andersherum gesagt: Sollte Justin Bieber je ein Problem mit mütterlicher Autorität gehabt haben, wird er sich ihr nicht ausgerechnet in dem Moment unterwerfen, da die mütterliche Autorität mit der Autorität seiner Freundin zu verschmelzen droht. Nehmen wir einmal an, Mutter Bieber (sie heißt aber mit Nachnamen Mallette) sei schlau, vielleicht sogar durchtrieben, dann hätte sie durch nichts eine drohende Heirat wirksamer hintertreiben können als durch ihren Schulterschluss mit der Zukünftigen.

Männer sind naiv. Frauen können damit spielen, müssen es aber auch ausbaden. Die besondere Tragik von Justins Mutter besteht darin, dass sie die Drogenprobleme, mit denen sie ihren Sohn kämpfen sieht, selbst mit in die Familie gebracht hat, in der er aufwachsen musste. Insofern könnte ihr Drängen zur Ehe tatsächlich ambivalent sein: einerseits ehrlich gemeint (zur Förderung solider Verhältnisse), andererseits von schrecklichen Vorahnungen begleitet (alles wiederholt sich). Könnte sie das ihrem Sohn erklären? Wahrscheinlich nicht.