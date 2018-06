Von der kommenden Woche an wird es in Paris um den Klimawandel gehen. Die UN wollen verhindern, dass sich die Erde weiter erwärmt. Das ist dringend nötig, denn Experten gehen davon aus, dass 2015 das global wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen ist – und es wird in Zukunft noch wärmer.



Wie könnte das Wetter Ende des Jahrhunderts aussehen, das ja viele der heute geborenen Kinder erleben werden?



Der Deutsche Wetterdienst hat für diese Deutschlandkarte 17 Simulationen ausgewertet und versucht, eine Prognose über die zusätzlichen heißen Tage im Jahr 2100 zu erstellen. Als heiß gelten Tage mit Temperaturen von mindestens 30 Grad. Üblich sind bisher nur etwa fünf pro Jahr, am Oberrhein auch mal zehn.



Unsere Karte zeigt, dass in Berlin 15 heiße Tage dazukommen könnten, in Karlsruhe 25. Die Deutschen werden mit mehr Trockenperioden, Waldbränden und Herz-Kreislauf-Problemen zurechtkommen müssen – außer sie ziehen alle in den Norden.

Quelle Deutscher Wetterdienst (DWD), Offenbach