Jedem, auch dem, der es nicht hören will, erkläre ich gern die Vorzüge der Stadt München: Das Leben findet bei schönem Wetter im Freien statt, zum Beispiel am Flaucher, einem Isar-Strand. Dort kann man noch im Herbst abends grillen, weil es in München halt viel wärmer ist als etwa in Hamburg. Leider wird es auch hier früh dunkel, und es ist schwer, die richtige Beleuchtung zu finden. Taschenlampen sind zu grell und haben einen ungünstigen Lichtkegel. Und Kerzen halten dem Wind nicht stand.

Das Problem ist nun gelöst, dank des SiteLight der Outdoor-Marke BioLite. Das ist eine batteriebetriebene LED-Leuchte, die man an jedem USB-Anschluss aufladen kann. Das SiteLight ist orange wie eine Baustellenbeleuchtung. Man kann es auf den Boden stellen und abgedimmt wie eine Kerze benutzen oder wie mit einer Taschenlampe damit herumleuchten. Man kann auch mehrere Lampen zusammenstecken und hat dann eine Kette von Partylichtern, die man in einen Baum hängen kann. Das sieht sehr romantisch aus. Und selbst wenn sich an der Isar eine Sturmflut ereignen sollte und man den romantischen Abend abbrechen müsste, um sich auf einen Baum zu retten, könnte man mit dem SiteLight immer noch Notsignale blinken. Müsste man dann auf dem Baum lange ausharren, und der Akku des Smartphones wäre leer, könnte man die Lampenbatterie als Ladegerät benutzen und einen Hubschrauber herbeitelefonieren. Allerdings wird so etwas Dramatisches eher in Hamburg passieren als in München, wo es immer gemütlich ist. Mein neues Licht bleibt unterfordert, aber das ist ja auch ganz gut.



Technische Daten

Leuchtradius: bis zu 3 m; Gewicht: 52 g; Maße: 6,48 x 2,69 x 6,48 cm; Leistung: 120 Lumen; Leuchtzeit: 4 Stunden; Preis: 35 Euro, plus PowerLight für 85 Euro

Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne "Unter Strom"