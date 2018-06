Schnürstiefel sind derb und klobig, also nicht besonders weiblich. Früher trugen Frauen sie höchstens zum Wandern, heute sind sie bei Louis Vuitton, Alexander Wang, Tod’s und Miu Miu zu haben. Louis Vuitton hat sogar einen passenden Imagefilm drehen lassen: Eine Frau im Kleid mit halbhohen Schnürstiefeln schreitet darin nachdenklich querfeldein. Sie sucht ihren Weg. Früher wartete in solchen Modefilmen ein gut aussehender Mann auf eine gut aussehende Frau. Heute besteigt die Louis-Vuitton-Frau am Ende des Films einen Gipfel. Ohne Mann. Der Schnürschuh ist also Zeugnis der weiblichen Emanzipation. Er kommt mit tief profilierten Sohlen daher, unaufhaltsam.

Schnürstiefel fielen nicht immer durch eine grobe Anmutung auf. Ende des 19. Jahrhunderts galten sie als elegante Abendschuhe und wurden zu knöchellangen Röcken getragen. Damals verstand man unter dem Vorgang des Schnürens etwas ganz anderes: Man band Korsagen und Schuhe, um den Körper zu formen. Mit einem Schnürschuh wirkte jeder Fuß zierlich.

Dass man geschnürte Stiefel heute nicht unbedingt mit Zierlichkeit assoziiert, liegt auch an den beiden Weltkriegen, die auf das 19. Jahrhundert folgten, und an der weiter zunehmenden Industrialisierung. Vorbilder für heutige Schnürschuhe sind die Springerstiefel der Soldaten und jene derben Arbeitsschutz-Schuhe, wie sie in den Fabriken getragen werden. Also Schuhe, die man sehr fest schnürt, damit man einen besseren Tritt hat, und deren Trägern man sich besser nicht in den Weg stellt. Dank seiner Resolutheit hat der Schnürschuh eine vielseitige Karriere gemacht. So wurde der einem Kampfstiefel ähnelnde Arbeiterschuh Dr. Martens zur Pflichtausstattung der Punk-Szene, zu einer Ikone des Rebellischen.

Bereits vor einigen Jahren tauchten Schnürstiefel als Designer-Variante bei Valentino und Chanel auf. Seitdem kann man sich für vierstellige Beträge mit massiver Arbeiterklassen-Symbolik schmücken. Nun ist es unstrittig, dass die Symbole der Emanzipation der Frau gar nicht stark genug sein können. Allerdings muss sich Selbstbewusstsein nicht unbedingt in unwegsamem Gelände beweisen, es kann sich auch mit Eleganz verbinden. Seitdem Männer ihre Füße am liebsten in Turnschuhe stecken, könnte das weibliche Geschlecht auftrumpfen, indem es die elegante Schnürstiefelette wieder für sich entdeckt. Leider ist diese in den Läden gerade schwer zu finden.

Foto: Schnürstiefel von Louis Vuitton, 890 Euro