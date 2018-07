Gwen Stefani Über Killer-Nannys

In den USA, besonders in Hollywood, geht die Angst um. Eine neue Bedrohung ist aufgetaucht, und sie trifft ausgerechnet die Erfolgreichsten, die Ehrgeizigsten, die scheinbar Unangreifbaren – die Stars. Diese Bedrohung kommt zunächst harmlos daher, scheint freundlich, lustig, fürsorglich und selbstlos zu sein. Sie putzt, kocht, spielt mit den Kindern und räumt das Haus auf. Doch dann, wenn alle Vertrauen zu ihr gefasst haben, wenn sie fast schon ein Teil der Familie geworden ist, schlägt sie zu – die Killer-Nanny.

Sie verführt den Ehemann und Familienvater im eigenen Haus, reißt die Familie auseinander, verstört die Kinder, für die sie doch eigentlich sorgen sollte. Zurück bleibt eine gekränkte und ratlose Ex-Ehefrau, die nicht begreift, wie dieses selbstlose Wesen ihre Existenz zerstören konnte.

Jüngstes Beispiel: die Sängerin Gwen Stefani. Mindy Mann heißt die Nanny, die sich um Stefanis Kinder kümmern sollte und sich dann aber vor allem um ihren Mann Gavin Rossdale kümmerte. Im Februar trennte sich Gwen von Gavin – und jetzt wurde bekannt, dass Mindy der Grund dafür war, ausgerechnet der Mensch, dem der Popstar sein Liebstes, die drei Söhne, anvertraut hatte. Und die Liste lässt sich mühelos fortsetzen: Ethan Hawke trennte sich von Uma Thurman, um das Kindermädchen zu heiraten. Jennifer Garner ließ sich von Ben Affleck scheiden, weil der angeblich mit dem Kindermädchen ... Und Maria Shriver verließ Arnold Schwarzenegger, weil der mit einer Hausangestellten ein Kind zeugte, das sogar mit der Familie unter einem Dach aufwuchs.

Die Verstörung ist groß: Die New York Times berichtet, dass bei Nanny-Agenturen immer öfter nach älteren, möglichst unscheinbaren Kindermädchen gefragt werde, die eine eigene Familie, ein eigenes Leben haben.

Aber diese Vorsichtsmaßnahme verschafft nicht unbedingt Sicherheit: In puncto Attraktivität können die Killer-Nannys den Hausherrinnen selten das Wasser reichen. Vielleicht ist das sogar ihr Plus gegenüber den allseits begehrten Superfrauen, die immer im Mittelpunkt stehen: Die Nannys sind einfach ganz normal, stellen keine Ansprüche, beschweren sich nicht über die ungleich verteilten häuslichen Aufgaben – jedenfalls nicht am Anfang. Man kann es also eigentlich kaum richtig machen. Übrigens auch nicht als männlicher Superstar, wo im Hintergrund schon der Bodyguard wartet, um zu helfen, wo er nur kann.