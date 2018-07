ZEITmagazin: Herr Schmid, Sie haben als Philosoph die Lebenskunst zu Ihrem Thema gemacht. Wie sind Sie überhaupt zur Philosophie gekommen?

Wilhelm Schmid 62, ist in Billenhausen in Schwaben geboren. 1997 habilitierte er sich über die Philosophie der Lebenskunst. Zuletzt erschien sein Buch Gelassenheit – Was wir gewinnen, wenn wir älter werden. Schmid lebt in Berlin



Wilhelm Schmid: Ich war zum Leidwesen meiner Eltern ein Bildungsverweigerer. Nach der mittleren Reife machte ich eine Lehre als Schriftsetzer. Als ich dann auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachgeholt hatte, fragte ich mich, was ich studieren sollte. Es waren die siebziger Jahre, eine sehr freie Zeit für junge Menschen, ein großes Experimentierfeld der Liebe, ich hatte eine Beziehung nach der anderen.

ZEITmagazin: Nacheinander ist ja noch ganz zivil.

Schmid: Nebeneinander kam auch vor. Aber gemeinsam war allen Beziehungen, dass sie scheiterten, und das tat jedes Mal sehr weh. Da dachte ich mir: Du solltest besser verstehen, was die Liebe und das Leben ist. Ich war mir ganz sicher, das beste Studium für diese Frage ist die Philosophie. Nach zwei Jahren an der Freien Universität in Berlin war klar: Da geht es nicht um das Leben und schon gar nicht um die Liebe.

ZEITmagazin: Und doch haben Sie das Fach nicht gewechselt.

Schmid: Ich stieß in einer Buchhandlung auf Foucault, der über Macht, Sex, Erotik schrieb. Bei ihm wollte ich studieren – auf nach Paris! Als ich 1984 dort ankam, war Foucault gerade gestorben. Aber ich las seine letzten Bücher, in denen er zeigte, dass die antike Philosophie eine Lebenskunst-Philosophie gewesen war. Das war es, was ich gesucht hatte.

ZEITmagazin: Eine glückliche Wendung für eine Foucault-Lektüre!

Schmid: Es war erst einmal leider gar keine glückliche Zeit. Ich saß in Paris und schottete mich ab, um nur noch reine Philosophie zu betreiben. Ich hatte mich vollkommen auf das Studium fixiert und wollte allein mit Denken das ganze Leben bewältigen. Essen war überflüssig. Trinken war überflüssig. Soziale Kontakte waren überflüssig. Das habe ich wirklich rigoros betrieben. Rückblickend kann man sagen: totale Verrücktheit, aber ich hielt eine Pizzaecke pro Tag und einen Espresso für normal. Als ich ernsthafte Kreislaufprobleme bekam, brachte ich das nicht mit diesem Leben in Verbindung.

ZEITmagazin: Sie kamen nicht auf die Idee, dass mit Ihrer Lebensführung was nicht stimmt?

Schmid: Nicht im Geringsten, der Körper hatte ja aus philosophischer Sicht keinerlei Bedeutung. Es ging um das reine Denken.

ZEITmagazin: Sie waren nicht verzweifelt?

Schmid: Doch, ich war total verzweifelt.

ZEITmagazin: Dann verstehe ich nicht, warum Sie den Schlüssel zu Ihrem Problem nicht fanden – lag doch offen zutage.

Schmid: Für mich nicht. Und da ich nicht mit anderen Menschen sprach, konnte mir auch niemand helfen. Es gab einen einzigen seidenen Faden, an dem mein Leben hing – und das war die Erotik mit meiner Freundin, mit der ich damals frisch zusammen war, die aber in Deutschland lebte. Telefonieren war zu teuer, also schrieben wir uns Briefe. Die brauchten zwar drei Tage hin, drei Tage zurück, aber sie kamen verlässlich. Es bildete sich in mir ein erotisches Bild heraus, das mich am Leben hielt.

ZEITmagazin: Ein erotisches Bild – was ist das?

Schmid: Eine Anregung, ein Lebensimpuls, ein Flirren. Nur darin sah ich noch einen Sinn des Lebens. Das war meine Rettung. Wegen des Gefühls totaler Sinnlosigkeit hatte ich damals schon an die Rasierklinge gedacht. Das hat sich über den ganzen Winter hingezogen. Leben in Paris in den Wintermonaten ist schwer, kein Grün mehr, nur tote Mauern, eine abweisende Stadt, zumal für einen Menschen ohne soziale Kontakte.

ZEITmagazin: Wie haben Sie aus diesem Loch wieder herausgefunden?

Schmid: Erst einmal galt es, überhaupt am Leben zu bleiben, und das bewirkte der seidene Faden dieser Freundin, die mir so sehr gefallen hat, mit der ich mich zauberhaft unterhalten konnte und die bis heute meine Frau ist. Die Dinge drehten sich, als der Frühling kam und das erste Grün. Ich habe dieses Grün geradezu aufgesogen! Dann kratzte ich meine letzten Kröten zusammen, um nach Nizza zu einem Kongress über Nietzsche und Hölderlin zu fahren. In Nizza war der Frühling in vollem Gange. Ich stieg aus dem Zug, das Mittelmeer lag da, und ich wurde von einer Woge der Lebensfreude erfasst. Fortan ging alles wie von selbst. Ich lernte einen Gleichaltrigen kennen, einen wunderbaren philosophischen Gesprächspartner, mit dem ich seither befreundet bin und bei dem ich Familienanschluss gewann. Er kochte köstlich, ich aß wieder, wir tranken Wein, und ich kam ins Leben zurück.

Das Gespräch führte Ijoma Mangold. Er gehört neben der Fotografin Herlinde Koelbl, dem Psychologen Louis Lewitan und Evelyn Finger zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe