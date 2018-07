Einer meiner Charakterfehler heißt "Neid". Wir waren mit einem Freund essen, der allein wohnt. Er erzählte, dass er seine Zimmerpflanzen abgeschafft hat. Die pflanzliche Belastung sei einfach zu groß geworden. Immer, wenn er verreise, habe sich die Frage gestellt, wer die Pflanzen gießt. Er fühle sich unfrei, wegen der Zimmerpflanzen. Deshalb ist er auf Schnittblumen umgestiegen. Eine Schnittblume sei der angenehmste Mitbewohner, den er sich vorstellen könne. Es sei sogar möglich, mit 15 oder 20 Schnittblumen in einer Wohnung zusammenzuleben, eine Wohngemeinschaft mit 15 Menschen dagegen sei ihm eine Horrorvorstellung.

Wenn ich vom Büro heimkomme und die Wohnung betrete, laufen der Kleine und der Hund auf mich zu. Der Hund richtet sich an mir auf und versucht, jede freie Körperstelle abzulecken, die er erreichen kann – ich möchte es ihm abgewöhnen, aber ich bin zu schwach. Der Kleine will auf den Arm genommen werden, und zwar sofort, sonst schreit er. Ich nehme den Kleinen auf den Arm, während der Hund winselnd versucht, an mir emporzuklettern. Dann sage ich, dass ich mir jetzt schnell den Mantel und die Schuhe ausziehe, und setze ihn ab. Der Kleine schreit sofort. Immer, wenn er sich unwohl fühlt, schreit er neuerdings "aua". Auch wenn nichts wehtut. Ich beuge mich hinab, um die Schuhe auszuziehen, sofort leckt der Hund mir das Gesicht ab, ich finde das widerlich. An sich ist der Hund lieb. Der Kleine kommt von der anderen Seite und reißt mir die Brille vom Kopf, dabei ruft er "aua, aua". Er ist halt noch klein und weiß es nicht besser.

Die Kindsmutter fragt: "Wollen wir heute mal Sushi bestellen?" Ich frage: "Schon wieder Sushi?", entwinde die Brille den Händchen des Kleinen, werfe den Mantel auf den Boden und gehe, das Karnevalslied Humba Täterä singend, zum Kleiderschrank, während der Hund mir winselnd um die Beine wuselt und der Kleine sich schreiend am Hosenbein festhält. Singen beruhigt ihn, aber es klappt nicht immer. Ich kenne fast nur Karnevalslieder. Der Boden des Flurs ist mit Töpfen und anderem Küchengerät bedeckt, weil das Kind den Küchenschrank ausgeräumt hat. Im Laufen bekommt das Kind einen Löffel zu fassen und schlägt damit dem Hund auf die Nase. Der Hund knurrt, aber nur warnend, nicht wirklich böse.

An der Flurtür befindet sich ein etwa ein Meter hohes Gitter, um den Hund und den Kleinen voneinander trennen zu können. Ich steige, mit dem Kleinen auf dem Arm, über das Gitter. Der Hund, vom Trennungsschmerz überwältigt, beginnt zu jaulen. Die Tür des Kleiderschranks hängt lose in der Angel, gehalten nur noch von einer einzigen Schraube, ich komme einfach zu nichts. Ich muss höllisch aufpassen, sonst fällt die Tür auf den Kleinen. Aus dem Nebenraum kommt das Geräusch eines Schlagbohrers, wir haben seit einem Jahr Handwerker in der Wohnung. Warum seit einem Jahr? Das ist eine lange Geschichte, die ich weitgehend vergessen habe. Ich hebe die Tür vorsichtig an, der Kleine beginnt sofort, den Inhalt des Kleiderschranks herauszuzerren und auf den Boden zu werfen. Das Herauszerren ist eine Phase in der kindlichen Entwicklung, über die Sigmund Freud sich ausgeschwiegen hat, neben "oraler" und "analer" haben sie alle auch eine vakuierende Phase. Ich versuche, den Kleinen mit dem Bein von der offenen Tür wegzudrängen, während er "aua" ruft und ich die Tür festhalte. Da fällt mir auf, dass ich nicht mehr weiß, was ich aus dem Schrank überhaupt herausholen wollte. Und über die Zimmerpflanzen haben wir überhaupt noch nicht gesprochen.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

