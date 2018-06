Erziehung Hat Dir das keiner beigebracht?

Schieb ich’s halt auf den Computer. Denn an jenem Wochenende, als der neue kam, drifteten meine Jungs mal wieder aus der Welt. Sie wurden in das digitale Universum hineingesogen, und es blieben von ihnen nur ihre körperlichen Hüllen. Mit denen versuchte ich zu kommunizieren. Das ging so: Kommt ihr jetzt mal? Zieht ihr bitte zum Mittagessen die Schlafanzüge aus? Warum? Weil! Es-sen!! Die Zähne habt ihr heute Morgen auch noch nicht geputzt. Hände waschen! Esst das bitte auf, der Computer läuft nicht davon. Stellt ihr die Teller bitte in die Maschine? Nein, nicht auf den Tisch – in die Ma-schi-ne! Nicht quer, das habe ich doch schon hundert Mal erklärt. Und könntet ihr bitte den Müll runterbringen. Na, in die Tonne!? Nicht barfuß in den Hof, es regnet seit zwei Tagen, hast du das nicht gemerkt? – Hallo, Schatz, bitte schau mich mal an. In die Augen. Und jetzt einatmen, ausatmen. Guten Tag, ich bin deine Mama. Und was sollst du jetzt bitteschön machen?

Zähne putzen, Hände waschen, Gesicht auch. Schnürsenkel binden. Hose aufknöpfen, wenn man reinschlüpft, dann wieder zuknöpfen. Schulranzen packen. Uhr lesen, Karten lesen, Fahrkarte lösen. Einfach nur ein Brot schmieren; schön wäre mehr, aber immerhin. Alles in allem: sich im Alltag zurechtfinden.

Das wäre mir wichtig. So als Mutter und Mensch würde ich es meinen Kindern gern vermittelt haben. Nicht nur, damit sie später ohne Putz-Mamsell und Pizzaboten klarkommen. Sondern auch – ich sage das, weil ich die Frage nach dem tiefer gehenden Sinn gut kenne: weil ich glaube, dass das keine spießige Zumutung ist. Überflüssig, weil wir doch Apps, Gadgets und Imbissbuden haben. Sondern weil ich davon überzeugt bin, dass es für den Menschen wichtig ist, sich zu verorten. Im Körper wie im Geist. Also da zu sein, nach dem Motto: Ich bin hier, also bin ich. Und nicht: Ich – Major Tom, die da – Ground Control.

Warum ich so scharf daherrede? Weil ich Zweifel habe, an meinen Kindern. Und an uns Eltern, ihren Vorgesetzten und Vorbildern. Ich fürchte nämlich, da läuft was schief.

Seit Jahren verfolgt mich ein Satz. Ausgesprochen wird er eigentlich nie, aus Rücksichtnahme. Er lautet: "Hat dir das keiner beigebracht?" Ich sehe diesen Satz in den Augen von Schwiegermüttern und Großvätern – und manchmal sogar in denen anderer Eltern. Die es vermutlich besser drauf haben als ich, als wir, unsere Kinder zu selbstständigen Wesen heranzuziehen, die auch all jene praktischen Fertigkeiten beherrschen, die das Leben des Menschen ausmachen.

Dieser Artikel stammt aus dem ZEITmagazin Nr. 51 vom 17.12.2015. Hier können Sie die aktuelle Ausgabe lesen.

Dieser Satz – wenn sich die Großmutter zum Kind hinabbeugt, das – acht war es da – mit seinen Schnürsenkeln ringt und diese typische arabeske Mehrfachverschlingung anstellt. Die, das sieht man sofort, nach ein paar Schritten aufgelöst sein wird. Oder wenn der Großvater mit Fassungslosigkeit beobachtet, wie sein Enkel – zehn ist er schon – mit Butter, Messer und Brot kämpft. Und ein Schlachtfeld aus Brocken und Bröseln hinterlässt. Und mein eigenes Erstaunen darüber, wie ein Schulranzen "heutzutage" aussieht: ein Gefledder aus losen Papieren, stumpfen Stiften und geknickten Heftern. Und kein Mensch sagt was. Doch sie meinen: "Hat ihnen das keiner beigebracht?!"

Habe ich absurde Ansprüche? Wofür Schulhefter, wenn sie Smartboards haben? Und außerdem: Sind Wissen, Leistung, Sport und Spaß nicht viel wichtiger als dieses Alltags-Gedöns?

Einige Freundinnen sagen: Das Leben da draußen sei hart genug – da wollten sie die Kinder, so lange es geht, hier drinnen verwöhnen. Aber sind die dann, erstens, nicht überfordert, wenn sie auf die Welt losgelassen werden? Wie lernen sie, zweitens, die Dinge des Alltags? Und werden sie, drittens, dann nicht genauso wie die meisten Männer um mich herum: verwöhnte Muttersöhnchen? Auf die, leider, was selbstständige Unternehmungen im Haushalt angeht, immer noch Ulrich Becks Klassiker aus den Achtzigern zutrifft: "verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre". Oder ist es gar kein Geschlechterding?

Die Tochter eines Bekannten zum Beispiel, klug, lieb, nett und gerade nominell erwachsen geworden. Als ich ihr einen Ferienjob vorschlug – ich musste sie mit Engelszungen bequatschen –, stellte sich heraus: Sie hatte noch nie ein Bad geputzt. Sie konnte nicht kochen. Und wie oft muss man, öh, Blumen gießen? Jetzt, da sie studiere, brauche sie eine Putzfrau. – Wow, dachte ich, und in meinen Augen züngelte es vermutlich, wieso hat dir das denn keiner beigebracht?