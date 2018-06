Margaret Thatcher war nicht nur eine politische Vorreiterin (erste Frau an der Spitze eines westlichen Staates, Turbokapitalismus, Niederknüppeln streikender Arbeiter), sondern auch eine modische. Das Auktionshaus Christie’s versteigerte dieser Tage persönliche Gegenstände aus ihrem Nachlass. Darunter allerhand Politisches, aber auch viele Kleider, Kostüme, Schmuck, Taschen.

Oh, diese Taschen.

Mrs Prime Minister mochte keinen Bullshit, keinen Schnickschnack, nur klare Linien und unterkühlte Eleganz. Ihr Stil war bewusst unauffällig – und gerade deshalb auffällig.

Vielleicht lag es an diesem Understatement, dass Thatcher nie eine Kopftuch-Debatte über sich ergehen lassen musste. Dabei war sie dem in vielen Ländern so hart umkämpften Stück Stoff gar nicht abgeneigt. Thatchers Kopftuch wurde sogar zu einer politisch-modischen Ikone. Eines (beige, ein Hauch aus Seide) kombinierte sie mit einem ebenfalls beigen Trenchcoat bei ihrem Besuch britischer Truppen 1986 in Fallingbostel, good old Germany. Sie schaute keck aus der Einstiegsluke eines Panzers, während sich die Welt am Rande eines Krieges zwischen West und Ost befand. Schlecht gekleidet Politik zu machen, dachte sie sich wahrscheinlich, ist auch keine Lösung. Ein Hut wäre zu mondän gewesen, gar keine Kopfbedeckung wäre zu wenig gewesen und hätte die Frisur bei den Fallingbosteler Windverhältnissen gefährdet. Sie wusste also, was sie tat.

Das Kopftuch und den Regenmantel der britischen Luxusmarke Aquascutum konnte man nun also bei Christie’s ersteigern. Ein anonymer Käufer erwarb die Kombination, der Preis lag irgendwo zwischen 10.000 und 20.000 Pfund.

Was uns zu der Frage führt: Warum gibt es eigentlich immer nur dann Stress, wenn Musliminnen Kopftuch tragen? Die Auktion erinnert uns an die lange und gute Tradition des Kopftuchs im Westen: Nicht nur Margaret Thatcher fand es praktisch, sondern auch Grace Kelly und andere Cabrio-Fahrerinnen, ebenso wie deutsche Trümmer- oder Landfrauen sowie Katholikinnen – und das nicht nur, wenn sie eine Audienz beim Papst bekommen. Heute geben Vogue und Brigitte auf ihren Websites Falt-Tipps für das "Hermès-Carré".

Wenn Musliminnen ein Kopftuch aufsetzen, werden sie pauschal als Opfer betrachtet: ihres Glaubens, ihrer Männer, Väter, Brüder. Westliche Ladys dagegen werden zu Stilikonen.

Nun gut. Das wird wohl erst einmal so bleiben. Konzentrieren wir uns also auf die Taschen.