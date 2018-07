Dance Tanzen heißt kämpfen

Als ich Sonya zum ersten Mal treffe, wirkt sie auf mich wie eine Mischung aus Bundeswehroffizier und Elfe. Sie trägt einen weichen Gesichtsausdruck und offene Haare, während sie mit weiten Schritten durch das Studio tanzt. Sie redet nur wenig. Zu uns, ihren Tanzschülern, spricht sie in Befehlen. "Higher!" – "Nice and sharp!" – "More energy!" Manchmal sagt sie auch nur: "Five, six, seven, eight!", und das ist dann das Zeichen, dass wir zu springen, drehen oder ins Plié zu gehen haben.

Aus der letzten Reihe versuche ich, die Bewegungen der anderen zu kopieren. Obwohl ich als Mädchen den obligatorischen Ballettunterricht genommen, als Schülerin Jazzdance kennengelernt und während meines Studiums eine Leidenschaft für HipHop entdeckt habe, fühle ich mich in den demütigenden Zustand einer Anfängerin zurückversetzt. Sonya jagt uns von einer Übung in die nächste. Nach wenigen Sequenzen bin ich verschwitzt. Meine Arme hängen herab wie schlaffe Blätter, meine Beinmuskeln zittern. Wann ist diese Hölle endlich vorbei?



Sonya nimmt mein Leiden ungerührt zur Kenntnis. Ihr Blick sagt mir, was sie denkt: Mal sehen, ob die Neue in der letzten Reihe zu denen gehört, die aufgeben, oder denen, die sich durchbeißen. Als ich später wieder nach Hause taumele, verstehe ich, was ihre wichtigste Lektion ist: zu tanzen heißt zu kämpfen. Sieben Jahre ist das nun her.



Höchste Konzentration: Sonya Rima in ihrem Tanzstudio © CamiloVillamil

Auf den ersten Blick geht es beim Tanzen um schnelle Schritte, elegante Sprünge und durchtrainierte Körper. Doch dahinter steckt noch etwas anderes: die Sehnsucht, Perfektion zu erreichen. Ausgerechnet diese Kunst, die so leicht daherkommt, verlangt einem nicht nur körperliche, sondern auch mentale Härte ab: Es ist der Versuch, die eigenen Grenzen zu überwinden, immer und immer wieder. Vielleicht ist das der Grund, warum es in Deutschland so viele Tanzschulen, Tanztheater und Tanzshows im Fernsehen gibt. Vielleicht träumen deshalb so viele Mädchen davon, eine Tänzerin zu werden wie Sonya.

An dieser Stelle würde man die Geschichte einer russischen Ballettdiva erwarten, doch Sonya Rima stammt aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Ihr Vater besaß einen Elektroladen, ihre Mutter, eine Amerikanerin, belieferte die feinsten Restaurants der Stadt mit New York Cheesecake. Als Mädchen zog sich Sonya mit ihrer Freundin oft schöne Kleider an, um die Flamencotänze der Erwachsenen nachzumachen. Daraus einen Beruf zu machen, wäre ihr nicht eingefallen. Sie wollte Marinebiologie studieren.



Dann verliebte sie sich in Carlos.



Leichtigkeit, die Kraft kostet © Tana Hall

Er war ihr buchstäblich über den Weg getanzt, in der ersten Jazzdance- und Modern-Schule Kolumbiens. Sie kamen zusammen, als sie 17 war. Carlos hatte große Pläne: Er wollte amerikanische Stile mit lateinamerikanischen vermischen. Eine eigene Schule aufmachen, eine Compagnie gründen. Sein Leben der Kunst widmen, mit ihr an seiner Seite. Machst du mit?, fragte er Sonya.



Sie dachte daran, dass sie beim Tanzen ausdrücken konnte, wofür ihr die Worte oft fehlten. Dass es schwierig werden würde, davon zu leben. Aber kam es nicht darauf an, das zu tun, was einen glücklich macht?



Anfangs lief es gut. Sie gaben Vorstellungen in ganz Kolumbien und wurden nach Miami, Bern und Hamburg eingeladen; bei einem Festival in Barcelona gewann Sonya einen wichtigen Preis. Doch sie und Carlos lebten im Kolumbien der achtziger Jahre, in der Ära des Kokainkönigs Pablo Escobar. Seine Auftragskiller entführten Industrielle, ermordeten Polizisten und bombardierten Bogotá. Je länger der Drogenkrieg andauerte, desto weniger Schüler kamen zum Unterricht, desto unsicherer wurde ihr Leben. Schließlich mussten Sonya und Carlos ihre Tanzschule schließen. Was sollten sie nun tun? Lass uns auswandern, sagte Sonya.