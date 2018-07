Deutschlandkarte Nichtraucher

Drei Viertel der deutschen Erwachsenen rauchen nicht, überzeugte Raucher gibt es nur noch wenige. Deutschland entwickelt sich zum Nichtraucherland. Doch zwischen den Bundesländern bestehen deutliche Unterschiede: Bei den Männern schwankt der Nichtraucher-Anteil je nach Bundesland zwischen 65 und 73 Prozent, bei den Frauen zwischen 76 und 83. Tendenziell gibt es im Süden mehr Nichtraucher als im Norden. In Berlin, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern gibt es die wenigsten – was unter anderem Rückschlüsse auf die dortige relativ hohe Arbeitslosenquote zulässt. Der Raucheranteil ist nämlich unter Erwerbslosen größer als unter Erwerbstätigen. Auch Alter und Bildungsniveau spielen eine Rolle. Und die Art des Berufes: Den Vorsatz, mit dem Rauchen aufzuhören, wird man zum Jahreswechsel nur selten von Apothekerinnen in Sachsen und von Hochschullehrern in Bayern und Baden-Württemberg hören. Sie sind am wahrscheinlichsten ohnehin schon Nichtraucher.

Quelle Tabakatlas Deutschland 2015