Die großen Fragen der Liebe Können sie miteinander glücklich werden?

Die Frage: Iris hat ihr zweites Studium fast abgeschlossen und ein Promotionsstipendium ergattert. Sie hatte bisher nur kurze Beziehungen und sagt, ihre Freunde hätten versucht, sie an die Kette zu legen. Auf einem Kongress lernt sie Martin kennen. Er ist etwas älter als sie, hat sich habilitiert und findet das Thema ihrer Doktorarbeit spannend. Sie reden einen Abend lang und leeren eine Flasche Rotwein. Miteinander ins Bett zu gehen scheint dann die selbstverständlichste Sache der Welt. "Ich hätte das nicht tun sollen", sagt Martin beim Frühstück. "Ich bin verheiratet, aber seit dem zweiten Kind schläft meine Frau nicht mehr mit mir." Martin würde Iris gerne weiter treffen. Er will aber nicht, dass seine Frau von ihr erfährt. Iris lässt sich darauf ein, gerät aber ins Zweifeln.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Wenn Gefühle und Wertvorstellungen gleich schwer wiegen sollen, gibt es in der Liebe kein Patentrezept. Beziehungen sind komplizierter, als es Treuereden auf dem Standesamt oder vor dem Altar wahrhaben. Iris hat bisher eine feste Bindung vermieden. Martin passt in dieses Muster: Er wird sie nicht an die Kette legen, er will keine Familie mit ihr gründen, denn er hat schon Frau und Kinder zu Hause. Wird Iris in ihrer Rolle als Geliebte unglücklich, weil Martin bei Frau und Kindern bleibt und sie immer nur die Krumen bekommt, welche seine Familie verschmäht? Oder hat sie den besseren, den glänzenderen, vom Alltag befreiten Part? Iris und Martin sind die Einzigen, die nach Jahr und Tag wissen werden, wie die Antwort auf die Frage oben lauten sollte.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Die deutsche Ehe" ist bei Orell-Füssli erschienen.

Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de.