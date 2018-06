Gulasch ist genau das richtige Essen für die Zeit zwischen den Jahren, wenn ich persönlich das Haus nicht verlasse. Aber ich wollte mal nicht von mir erzählen, sondern eine Kochkolumne schreiben, wie es sich gehört. Ich wollte Ihnen, liebe Leser, also gern erklären, woher so ein Gulasch geografisch und kulturell stammt. Aber wenn man herauszufinden versucht, was die genaue Definition eines Gulaschs ist, stellt man fest, dass praktisch alles, was in einem Topf gekocht wird, Gulasch genannt werden darf. Es muss noch nicht mal Paprika drin sein. Dafür gibt es Gulasch mit Eiern, Bohnen, Kartoffeln und Gurken. Es wird sich also wohl niemand daran stören, wenn ich in dieses Gulasch, das ich wegen des Sauerkrauts als Szegediner Gulasch bezeichne, türkisches Paprikamark gebe. Man findet die Paste unter dem Namen biber salçası in türkischen Supermärkten. Sie ist mild und macht ein Gulasch würziger sowie auch alle möglichen anderen Gerichte und Soßen. Und um wieder zu meinem Lieblingsthema, also mir selbst, zu kommen: Ich weiß gar nicht, warum ich nicht viel häufiger im türkischen Supermarkt einkaufe. Es gibt dort alles, was man braucht, außer Schweinefleisch. Zudem sind die Märkte viel günstiger, und man wird nie gefragt, ob man Treueherzen sammelt.

Für das Gulasch Öl in einem Topf erhitzen. Das Fleisch darin kurz anbraten, aus dem Topf nehmen, beiseitestellen. Im verbliebenen Fett in Streifen geschnittene Paprika und Zwiebel anschwitzen, umrühren, damit nichts anbrennt. Mit Wasser ablöschen. Salz, Kümmel, Paprikapulver, Paprikamark, Lorbeer und das angebratene Fleisch dazugeben. Sauerkraut abtropfen lassen, in den Topf geben. 1,5 Stunden lang bei geschlossenem Deckel köcheln lassen. Mit Schmand und vielleicht ein paar Pellkartoffeln servieren.

Szegediner Gulasch (für 4 Portionen)



Zutaten – Sonnenblumenöl, 600 g Rindergulasch, 400 g rote Paprika, 1 Zwiebel, 250 ml Wasser, eine Prise Salz, 1 TL Kümmel, 1 TL mildes Paprikapulver, 1 TL biber salçası (türkisches Paprikamark), 1 Lorbeerblatt, 300 g Sauerkraut aus dem Beutel, 1 Becher Schmand