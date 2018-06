Die großen Fragen der Liebe Ist er eifersüchtiger als sie?

Die Frage: Doris und Michael haben sich auf das erste Kind gefreut, aber nach der Geburt hat Doris das Gefühl, in ein tiefes Loch zu fallen. Das Baby schreit viel und scheint ihr oft schwerer zu handhaben als der launischste Chef. Michael arbeitet für zwei, und sie fürchtet, in ihrem Beruf den Anschluss zu verpassen. Nach einem Jahr geht es besser – da entdeckt sie auf Michaels Smartphone einen Dialog mit einer Studienfreundin, die ganz offensichtlich scharf auf ihn ist. Sie fühlt sich betrogen, obwohl Michael sagt, er sei ausgestiegen, bevor es gefährlich wurde. Auf einer Kindergartenreise flirtet Doris dann mit einem allein angereisten Vater. Michael macht ihr Vorwürfe; Doris erinnert ihn an seine Sünden. "Das ist etwas ganz anderes", sagt er.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Wenig bringt so viel Kummer in die Liebe wie das fast zwangsläufige Scheitern des Versuchs, Eifersüchtige von der Harmlosigkeit eines Flirts zu überzeugen. Wird er verschwiegen, heißt das, dass er besonders gefährlich ist, sonst könnte man doch offen reden; wird über ihn gesprochen, muss er besonders gefährlich sein, sonst wäre er doch der Rede nicht wert. Im ersten Fall weiß Michael genau, dass er es nicht ernst meint – aber Doris weiß das nicht und fühlt sich von ihm in einer Situation verlassen, in der sie ihn dringend gebraucht hätte. Im zweiten Fall erprobt Doris ihre wiedererwachten Lebensgeister; jetzt ist es Michael, der sich bedroht fühlt. Wir alle messen mit zweierlei Maß, wenn es um Eifersucht geht: Die eigene Eifersucht quält, die des Gegenübers ist lästig.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Die deutsche Ehe" ist bei Orell-Füssli erschienen.

