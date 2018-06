Wir Männer haben ja so unsere Gewohnheiten. Wir jubeln seit Jahren für denselben Fußballverein, tragen seit Jahren die gleiche Art von Unterhosen und wechseln gerade in Umbruchphasen auf keinen Fall die Frisur. Wir verkaufen das gern als Überzeugung, das klingt besser als Gewohnheit. Ich zum Beispiel bin ein überzeugter Nassrasierer. Wenn ich morgens aufstehe, brauche ich nicht viel, ein Kaffee reicht mir. Aber das Rasieren ist mir wirklich wichtig. Es ist mein Ritual, der einzige Moment des ganzen Tages, in dem ich nur mit mir selbst beschäftigt bin. Ein Moment der Ruhe. Vorher hat die Dusche mir ins Ohr gerauscht, die elektrische Zahnbürste summt, nachher im Büro will jeder ständig was von mir, als Grafiker klingelt dauernd mein Telefon. Beim Nassrasieren höre ich nichts als das leise, beruhigende Schaben der Klinge. Und nach dem Rasieren fühle ich mich herrlich erfrischt.

Neulich ist mir aber blöderweise im Flugzeug der Rasierschaum in meiner Reisetasche explodiert. Eine Riesensauerei, an die mich der Geruch in der Tasche wochenlang erinnerte. Also habe ich mal wieder überlegt, ob ich mir für solche Fälle nicht doch einen elektrischen Rasierapparat zulegen sollte. Früher habe ich mich immer dagegen entschieden, weil ich nicht viel Geld ausgeben wollte für etwas, was ich nur ein paar Tage im Jahr nutze. Der Rasierer von Muji ist da für mich genau richtig. Er ist nicht teuer, schlicht im Design, total simpel zu bedienen und zu reinigen. Funktioniert auch gut, gebe ich zu. Aber trotzdem werde ich ihn nur unterwegs und nicht zu Hause benutzen. Seine Überzeugungen gibt man eben nicht so schnell auf.

Technische Daten



Reise-Rasierer von Muji mit Klingen aus Yasugi-Stahl; Maße: 5,7 x 9,7 x 2,5 cm; batteriebetrieben (zwei Mignon-1,5-Volt-Batterien); Reinigungsbürste enthalten; Preis: 24,95 Euro



Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne "Unter Strom"