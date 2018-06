Dies ist ein Rezept für diejenigen, die ihre guten Vorsätze nicht schon wieder vergessen haben und sich im neuen Jahr gesund ernähren wollen. Es reicht aber übrigens schon, sich halbwegs gesund zu ernähren. Wenn zum Beispiel eine von drei täglichen Mahlzeiten zum großen Teil aus Gemüse bestünde, hätten viele schon viel gewonnen. Doch einer verbreiteten Meinung nach schließt eine wirklich gute Ernährung ganze Nahrungsmittelgruppen aus. Demnach reicht es nicht, wenig Kuchen zu essen, wenig Würstchen, wenig Tütensuppe – nein, all das muss aus der Küche für immer verschwinden. Und ein Lebensmittel, das als gesund gelten will, muss gleich mehrere gute Eigenschaften aufweisen, also "Superfood" sein, was bedeutet, dass ein Apfel nicht mehr genügt, es sollten Açaí-Beeren sein.

Nichts gegen magisches Denken, aber den Sinn einer solchen Ernährung hat mir bislang noch niemand erklären können. Man kann meiner Ansicht nach morgens sehr gut ein Schokocroissant essen, abends diesen scharf angemachten Weißkohlsalat und trotzdem behaupten, man ernähre sich sehr gesund.

Das Rezept stammt aus einem Kochbuch mit dem Titel Japanische Küche für zwei, das bedauerlicherweise nur noch antiquarisch erhältlich ist.

Die Stiele aus den Kohlblättern entfernen. Blätter in schmale Streifen schneiden. Die Gurke in feine Scheiben hobeln. Kohl und Gurke in eine Schüssel geben, mit Salz bestreuen und 30 Minuten oder länger ziehen lassen. Dann die Flüssigkeit mit der Hand aus dem Gemüse pressen.

Die Chilischote dazugeben, durchmischen, mit Sojasoße abschmecken. Ich presse manchmal noch eine kleine rohe Knoblauchzehe und ein bisschen Ingwer dazu, schmeckt auch sehr gut, ist aber wahrscheinlich sehr unjapanisch.

Japanischer Weißkohlsalat (für 2 Personen)



Zutaten – 200 g Weißkohl (die inneren Blätter bevorzugen), ½ Salatgurke, 1 TL Salz, 1 kleine rote Chilischote (entkernt und gehackt), etwas Sojasoße