Sie kennen das sicher: Es gibt Tage, an denen würde man gern sein Gesicht auswechseln. Von dieser Sehnsucht lebt ja im Grunde die Schönheitsindustrie, und manche Menschen bezahlen viel Geld dafür, sie sich wirklich zu erfüllen. Ich dagegen habe neulich erst ausgesehen wie John F. Kennedy und dann wie Brad Pitt und keinen Cent dafür bezahlt. Wirklich wahr. Ich hatte die App FaceYou auf mein iPhone geladen (es gibt sie leider nicht für Android-Smartphones), mit ihr kann man sein Gesicht durch ein anderes ersetzen. Alles, was man dafür braucht, ist ein Foto einer anderen Person, deren Gesicht man immer schon mal anprobieren wollte.

Ja, solche Apps gibt es zuhauf, aber bei FaceYou bekommt man am Ende nicht nur ein Foto mit ausgetauschtem Gesicht, sondern es funktioniert auch im bewegten Bild. Ich kann mir also zum Beispiel das Gesicht von Gwyneth Paltrow draufladen und eine Oscar-Dankesrede schluchzen oder als Angela Merkel eine Neujahrsansprache halten. Das will vielleicht niemand hören, aber es ist wirklich unglaublich witzig, sich das anzuschauen.



Wir haben in unserem Büro einen Vormittag lang Gesichter getauscht und sind aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Übrigens: Ich mit Brad Pitts Gesicht – das sah überhaupt nicht gut aus. Siehe unten. Das ist ein schöner Nebeneffekt der App – sieht man sein eigenes Gesicht wieder, denkt man: Hey, da bist du ja. Eigentlich bist du ganz okay. Du stehst mir einfach immer noch am besten.

Technische Daten



App FaceYou von Baidu; 23,3 MB; für das Betriebssystem iOS 7.0 oder neuere Versionen

Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne "Unter Strom"