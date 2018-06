Die Idee zu dieser Karte kam uns im Netz entgegen. Dort wurde eine Karte umhergereicht, erstellt vom Suhrkamp Verlag. Sie zeigte viele Städte, welche der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard, der die Tirade zur Kunstform erhob, in seinen Werken beschimpft hat. Wir unterstützen es, wenn sich Literatur und Infografik anfreunden, und baten Bernhards Lektor Raimund Fellinger, die Karte für uns zu vervollständigen. Alle paar Tage fielen ihm neue Städte ein. Am Ende war er so gut wie sicher, dass ihm nichts entgangen ist. Hamburg und Berlin tauchen auf der Karte nicht auf. Sie wurden, das gilt als gesichert, auch nicht beschimpft. In Hamburg hatte Bernhard eine Liebe (die Pianistin Ingrid Bülau). In Berlin war er fast nie. Bernhard war oft auf Reisen, er besuchte viele Städte, die seine Stücke in ihren Theatern aufführten. Diese Städte waren besonders beschimpfungsgefährdet. Aber was heißt gefährdet? In Zeiten des Stadtmarketings kann es nicht schaden, von einem Großschriftsteller beschimpft worden zu sein.

Quelle Raimund Fellinger, Suhrkamp Verlag