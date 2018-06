Wundertüte Geheimschrift

Wenn der geheime Tagebucheintrag entdeckt wird, ist das ärgerlich. Oder sogar peinlich. Und manche Nachrichten sollen auch gar nicht alle Menschen lesen können – etwa die, die nur für den besten Freund oder die beste Freundin bestimmt sind. Dann ist es gut, wenn man sie verschlüsseln kann. Zzzebra, ein Web-Magazin für Kinder, stellt unter labbe.de/zzzebra/ mehrere Geheimschriften vor, darunter die hier abgebildete "Winkelschrift". Man zeichnet zunächst zwei Kästchengitter: eines aus vier Strichen mit drei mal drei, also neun Feldern und eines aus zwei diagonalen Strichen mit vier Feldern. In diese 13 Felder trägt man das Alphabet ein: in der richtigen Reihenfolge von links nach rechts und immer zwei Buchstaben in ein Feld. Neben den zweiten Buchstaben wird unten rechts jeweils ein kleiner Punkt gesetzt. Gedanklich löst man dann die Kästchen voneinander, sodass unterschiedliche Zeichen entstehen (die meisten sind Winkel, daher der Name der Geheimschrift). Der erste Buchstabe jedes Feldes wird dann durch das entsprechende Zeichen ohne Punkt dargestellt, der zweite Buchstabe durch das Zeichen mit Punkt. Beim Schreiben ersetzt man die einzelnen Buchstaben durch das jeweilige Zeichen. Natürlich kann diese Schrift auch als Inspiration für andere Geheimschriften dienen, die man gemeinsam mit Freunden entwickelt – und die so exklusiv sind, dass wirklich niemand anders sie entschlüsseln kann.