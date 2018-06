Die großen Fragen der Liebe Hat ihre Schwangerschaft ihn zum Stalker gemacht?

Die Frage: Miriam war 27, als sie heiratete und ein Kind bekam. Als die Ehe zerbrach, blieben sie und ihr Exmann als Eltern verbunden. Jetzt ist Miriam bald 40 und wünscht sich ein zweites Kind. Zunächst ist sie glücklich, als sie von ihrem neuen Freund Ulli schwanger wird. Der hatte sich von seiner Exfrau getrennt, nachdem die ihn betrogen hatte. Irgendwann fängt Miriam jedoch an, Ulli mit ihrem Ex zu vergleichen und sich zu sorgen: Ist es wirklich gut, die Freiheit wieder aufzugeben? Auch Ulli, zunächst begeistert von der Schwangerschaft, verändert sich. Eines Morgens beobachtet Miriam, wie er sich in einen Hauseingang duckt, als sie auf dem Weg zur Arbeit ist. Ulli gesteht ihr, dass er ihr nachstellt – er sei sich nicht sicher, ob sie einen anderen treffe. Vielleicht sei das Kind gar nicht von ihm?

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Die Schwangerschaft ist nicht nur eine Umstellung für den Stoffwechsel der Mutter. Sie weckt Ängste, die den Organismus der Liebesbeziehung kaum weniger belasten. Miriam hat sich ein zweites Kind gewünscht, weil sie das Zerbrechen ihrer Ehe auch als ihr Versagen erlebt hat und es diesmal besser machen will. Kein Wunder, dass sie sich fürchtet. Sie bräuchte viel Zuversicht von ihrem Partner. Aber auch Ulli ist plötzlich unsicher geworden, er fürchtet, dass ihn Miriam betrügen könnte, wie das seine Exfrau tat. In solchen Konflikten wird deutlich, wie sehr den modernen Liebenden, die auf ihre Freiheit stolz sind, der Rückhalt fehlt, den früher die Großfamilien boten. Miriam und Ulli suchen auf krummen Wegen nach Stützen, die sie sich nur gegenseitig geben können.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Coaching in der Liebe. Neue Spielregeln für das Leben zu zweit" ist im Kreuz-Verlag erschienen.

Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de.