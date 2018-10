Manakish sind die arabischen Verwandten von Pizza und Focaccia. In der Levante gibt es sie häufig in Bäckereien zu kaufen, und in vielen Familien im Nahen Osten beginnt das späte Frühstück am Wochenende mit einem Tablett voller Manakish, je nach Vorliebe mit Thymian, Käse oder Hackfleisch als Belag. Der Singular von Manakish ist Mankusheh, was so viel bedeutet wie "geformtes Teilchen", aber den Singular braucht man nicht, weil wir hier über größere Mengen reden: Ein Hefeteig, den man aus 1 kg Mehl herstellt, reicht locker für drei bis vier Bleche Manakish und damit für eine Familie ansehnlicher Größe – oder für einen selbst und die Übernachtungsgäste nach der Party (Manakish sind großartig, wenn man einen Kater hat).

Die arabischste und ursprünglichste Variante ist die mit Thymian. In arabischen Lebensmittelgeschäften können Sie Zatar kaufen (oder Sie bestellen es im Internet). Diese tiefgrüne und sehr aromatische Gewürzmischung besteht aus getrocknetem nahöstlichem Thymian (oder lokalen Majoran-Sorten), Sumak (einem säuerlichen Gewürz) und Sesamkörnern. Stellen Sie aus Mehl, Hefe, Salz und Wasser einen Teig her: kneten, eine Stunde aufgehen lassen, noch mal kurz kneten, noch eine halbe Stunde ruhen lassen. Dann in kinderfaustgroße Stücke teilen. Diese auf einer mit Mehl bestreuten Arbeitsfläche ein wenig ausrollen und mit den Fingern zu etwas unebenen Fladen formen, die die Größe eines kleinen Tellers haben. Die Zatar-Mischung mit so viel Olivenöl vermischen, dass sie feucht ist, aber nicht flüssig. Die Masse mit einem Löffel auf den Teigstücken verteilen, diese dann im Ofen auf Backpapier bei 180 Grad je nach Größe ca. 7 Minuten backen. Anschließend etwas grobes Salz darübermahlen. Dazu ein Glas Tee mit Minze: Der Tag kann kommen, der Kater gehen.

Manakish (arabische Pizza) (6–8 Personen)



Zutaten – 1 kg Mehl, 1 Päckchen frische Hefe, 1 TL Salz, 400 ml Wasser, Zatar (auch Sa’tar geschrieben), Olivenöl, etwas grobes Salz zum Bestreuen