Harald Martenstein Über Vertuschung und Wahrheit

Muss man in der Politik immer ehrlich sein, oder darf man auch etwas vertuschen? Meiner Ansicht nach gibt es Situationen, in denen es richtig ist, die Öffentlichkeit zu täuschen. Das ist mir wieder mal aufgefallen, als die ZEIT 70 Jahre alt wurde und ich etwas über das Jahr 1946 schreiben sollte, das erste Erscheinungsjahr dieser Zeitung. Die erste Idee war, etwas über Konrad Adenauer zu machen. Da stieß ich auf eine Sache, die mir neu war, obwohl ich Geschichte studiert habe und Zeitung lese.

Im März 1952 wurde ein Attentat auf den ersten Bundeskanzler versucht. Ein Mann hatte zwei Jungen überredet, für ihn ein Päckchen an Adenauer aufzugeben. Die Jungen gingen aber nicht etwa zur Post, sondern zur Polizei. Im Münchner Präsidium explodierte das Päckchen, ein Polizist starb. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Spuren zu Kämpfern einer jüdischen Untergrundorganisation führten, der Irgun. Was die Veröffentlichung dieser Nachricht im postnazistischen, mit Antisemitismus vollgesogenen Deutschland dieser Zeit bedeutet hätte, kann man sich vorstellen. Adenauer beschloss, die Hintergründe des Mordanschlags geheim zu halten. Fünf Verdächtige, die in Frankreich verhaftet worden waren, wurden diskret nach Israel abgeschoben. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Die offizielle Version: Es habe sich um einen geistesgestörten Einzeltäter gehandelt.

Der Bombenbauer Elieser Sudit schrieb später ein Buch, in dem stand, dass es insgesamt sogar drei Attentatsversuche gegeben habe. Drahtzieher, behauptete Sudit, sei der spätere israelische Ministerpräsident Begin gewesen, der eine Annäherung zwischen Westdeutschland und Israel verhindern wollte. Begin verlangte Rache statt Aussöhnung, jeder Deutsche sei ein Mörder.

Wenn wir heute noch eine Medienstruktur hätten wie 1952, ohne Internet, wäre vielleicht auch die kriminelle Treibjagd in der Kölner Silvesternacht vertuscht worden. Sicher, es gab in Köln jede Menge Augenzeugen, aber auch im Falle des Mordanschlags auf Adenauer gab es viele, die Bescheid wussten.

Und ich? Ich finde es natürlich richtig, dass die Geschichte aus Köln publik wurde. Gleichzeitig finde ich, dass Konrad Adenauer sich richtig verhalten hat.

Oh, mir fällt gerade auf, dass ich mich in Widersprüche verstricke. Wie es scheint, halte ich offene Grenzen für einen Fehler, während ich Adenauers Aussöhnungspolitik mit Israel für richtig halte. In der Politik kommt es darauf an, was am Ende als Ergebnis dasteht. Daran entscheidet sich, ob das Ganze, auch moralisch gesehen, richtig war. Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel, klar. Wenn man aber bei jedem einzelnen Schritt, den man tut, ein guter Mensch sein will, kommt man in Teufels Küche.

Ich glaube also, wie Adenauer, dass Politiker manchmal die Wahrheit verschweigen dürfen. Gleichzeitig glaube ich, und das ist schon wieder ein Widerspruch, dass Journalisten keine Nachricht unterdrücken sollten. Wenn eine Meldung auf den Tisch kommt, die dem Weltbild des Journalisten nicht entspricht, dann muss er die eigene Meinung vergessen und die Nachricht bringen. Ich hasse Artikel, die kein Kommentar sind und keine Kolumne, aber in denen schon der erste Satz klarmacht, auf welcher Seite der Autor steht, meistens kommt dann polemisch-moralisierendes Gefasel.

Aber was hätte ich 1952 gemacht, als Chefredakteur? "Jüdischer Mordanschlag auf Adenauer"? Und es gibt kein Internet. Ich weiß es nicht. Verdammt noch mal, ich weiß es nicht.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

