Die großen Fragen der Liebe Darf er einfach Gäste mitbringen?

Die Frage: Lorena genießt das Zusammensein mit ihrem italienischen Freund Mario sehr – er ist charmant, kann Geschichten erzählen, die sie zum Lachen bringen, er kann kochen und packt im Haushalt mit an. Daher freute sich Lorena auch auf eine gemeinsame Wohnung mit eigener Küche und mehr Platz als in den Wohngemeinschaften, in denen sie bisher hausten. Aber in einem Punkt gibt es Streit; jetzt ist er so eskaliert, dass Lorena vorgeschlagen hat, lieber wieder getrennt zu wohnen. Mario bringt immer wieder überraschend Übernachtungsgäste mit. Lorena hat dann das Gefühl, dass sie in der eigenen Wohnung keinen Platz mehr hat. Mario meint, sie könne doch selber gerne mitbringen, wen sie möchte, aber Lorena jedes Mal um Erlaubnis zu fragen, das erscheint ihm würdelos.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Mario und Lorena sind ein Beispiel dafür, dass nicht nur Bequemlichkeit und Harmonie in der gemeinsamen Wohnung gedeihen, sondern auch Revierkämpfe. Würde und Stolz sind schlechte Ratgeber, um aus unterschiedlichen Kulturen ein Miteinander zu basteln. Denn in diesem Prozess sind Kompromisse unvermeidlich. Wer dann sogleich seine Menschenwürde angeknackst sieht, ist kein guter Verhandlungspartner. Vermutlich ist es Mario peinlich, Lorena dabei mitreden zu lassen, wen er einladen darf. Solange er sein Zimmer in einer WG hatte, war das ja auch nicht notwendig. Es geht erst einmal darum, unterschiedliche Bedürfnisse ernst zu nehmen. Dann lassen sich auch gerechte Lösungen finden. Etwa so: Mario darf einladen, Lorena hat ein Vetorecht bei Übernachtungen.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Coaching in der Liebe. Neue Spielregeln für das Leben zu zweit" ist im Kreuz-Verlag erschienen.

