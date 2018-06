Als Grafiker und als Mensch habe ich mit Fernsehern ein Problem: Sie sehen im Raum einfach nie gut aus. Dabei gehöre ich noch nicht mal zu den Hardlinern unter den Grafikern, bei denen nix Überflüssiges rumsteht. Bei mir ist es eher üppiger eingerichtet, und ich habe jede Menge Pflanzen, die ja weder symmetrisch sind noch gerade Kanten haben. Aber ein Fernseher stört mich, sobald er aus ist. Daher ist meiner auch so klein, dass er bei den meisten sogar als Zweitgerät keine Gnade finden würde. Da kam mir der Fernseher von Samsung zum Testen gerade recht. Er wurde von Ronan und Erwan Bouroullec entworfen, die für mich zu den besten Industriedesignern zählen. Idee: den Fernseher als eigenständiges Möbelstück zu behandeln. Mir gefiel seine Form auf den Bildern sofort. Und dann der Name: "Serif", weil er im Profil so aussieht wie das große I in einer Serifenschrift (so wie diese hier, die feine Linien hat, die die Buchstaben abschließen). Wer wäre die Zielgruppe für dieses Gerät, wenn nicht ich? Es hätte also alles ganz wundervoll werden können. Wurde es aber nicht. Ich habe das kleinste Modell mit dem 24-Zoll-Bildschirm getestet, und so klein sieht der Fernseher nicht mehr so gut aus. Das Material wirkte irgendwie billig. Hinten soll eine Abdeckung die Anschlüsse verdecken, und nachdem ich das Netzwerkkabel reingesteckt hatte, habe ich ewig rumgefriemelt, aber die Abdeckung nicht mehr richtig draufbekommen. Das Gerät hat zwar eine passende schöne Fernbedienung, aber für einige Extrafunktionen braucht man zusätzlich eine ganz gewöhnliche von Samsung. Ich war schon enttäuscht, bevor das Ding überhaupt an war. Da konnte mich auch das gute Bild nicht mehr so recht versöhnen.

Technische Daten



Samsung Serif TV; Größe: 24, 32 oder 40 Zoll; integriertes WLAN; Smart-TV; Farben: Rot, Blau oder Weiß; Preis: ab 699 Euro



Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne "Unter Strom"