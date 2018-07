Falls Sie meine Kolumne letzte Woche nicht gelesen haben, fasse ich sie hier noch mal kurz für Sie zusammen: Ich habe ein Problem mit Fernsehern, weil ich sie einfach nicht schön finde. Jetzt denken Sie bestimmt: Dann soll er eben den Fernseher rausschmeißen! Aber das ist leider auch keine Lösung. Ich schau halt gern mit meinen Kindern einen Film, oder die Sportschau, und überhaupt: In diesem Sommer ist Fußball-Europameisterschaft, meiner Meinung nach ein äußerst schlechter Zeitpunkt, um seinen Fernseher zu verbannen. Auf der Suche nach einer Alternative kamen Beamer für mich bisher nicht infrage. Weil mich nervt, dass man sie entweder irgendwie fest an der Decke befestigen oder sie jedes Mal, wenn man schauen will, mitten im Raum aufbauen muss. Und dann läuft jemand durchs Bild oder stolpert übers Kabel ... Sie merken schon: Es ist nicht so leicht mit mir.

Den Kurzdistanzprojektor PF 1.000U von LG habe ich aber getestet,und zwar weil man ihn einfach auf ein Sideboard stellen kann, das direkt an der Wand steht, auf die man projizieren will. Er schafft es nämlich, mit nur 40 Zentimeter Abstand ein 100 Zoll großes Bild an die Wand zu werfen. Und er taugt als Fernseher-Ersatz, weil man nur eine Mini-Antenne anschließen muss, um Fernsehen zu empfangen. Zugegeben: Größere Geräte sind leiser und haben eine noch bessere Bildqualität. Aber ich finde es super, dass dieser Beamer so klein ist: Wenn man ihn nicht rumstehen haben mag, passt er einfach ins Regal. Und man kann ihn überall einsetzen: Weil er kaum Abstand braucht, hat sich selbst das kleine Zimmer meines Sohns wie ein Kino angefühlt, als wir dort Der Partyschreck mit Peter Sellers geschaut haben.



Technische Daten



Bildgröße: 60–120 Zoll; Full HD; Helligkeit: 1.000 Lumen; Größe: 3,1 x 30, 9 x 12,8 cm; integrierter DVB-T2-Tuner; ca. 1.300 Euro

