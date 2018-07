"Wenn man jemanden liebt, teilt man"

Die Welt der Palombas eröffnet sich in einem Mailänder Hinterhaus. Im ersten Stock wohnt das Paar, unten sind die Büroräume. An einer langen Schreibtischreihe arbeiten junge Architekten. Hinter einer Glastür ist das Büro des Ehepaars. Jeder hat eine Ecke im Raum für sich reserviert. Hinter Ludovicas Schreibtisch ist ein Regal, in dem in schöner Ordnung architektonische Modelle stehen. In Robertos Ecke stapeln sich Bildbände und unzählige Elefanten: aus Plüsch, aus Plastik, aus Porzellan. Keiner dürfe mehr als 20 Euro kosten, sagt Roberto Palomba. Warum ausgerechnet Elefanten? Die Tiere seien wichtig für ihn, denn sie seien wie er, sagt er und deutet auf seine Ohren. "Früher wirkten sie sogar noch größer."

Roberto Palomba ist ein kleiner Mann mit wachen Augen. Ihm fehlen die Anmut und die Eleganz seiner Frau. Menschen wie die beiden finden eher in Liebeskomödien zusammen als im richtigen Leben – und so ähnlich beginnt ihre Geschichte auch: Ein Ball in Rom. Ludovica trug ein rotes Kleid, mit dem sie zuvor lange gehadert hatte, es schien ihr zu erotisch. Roberto sagt: "Ich drehte mich um, sah diese wunderschöne Frau – und bumm!" Es fiel ihm nicht leicht, sie anzusprechen, denn er ahnte, dass sie aus einer wohlhabenden Familie stammte. Er dagegen war "ein sizilianischer Esel", sagt er. Ludovica war auch zunächst nicht gerade angetan von dem Typen mit den Segelohren, der da auf sie einredete. Außerdem weiß sie: "Männer sind immer langweilig, wenn sie versuchen zu flirten." Doch immerhin schaffte es Roberto, sie zu einem Date zu bewegen. Und er blieb hartnäckig. Nach acht Monaten kam es zum ersten Kuss. Ein Bild von dem Abend in Rom, auf dem Ludovica mit ihrem roten Kleid zu sehen ist, trägt er immer bei sich.

Heute sind Ludovica, 55, und Roberto, 53, das erfolgreichste Designerpaar in Mailand. Die Palombas entwerfen unter anderem für die Firmen Foscarini, Zanotta und Kartell, außerdem arbeiten sie als Architekten. Ihre Spezialität ist das Design von Badezimmern, vor allem für die Marken Boffi, Kos und Flaminia.

"Unsere ersten Projekte haben wir noch am Küchentisch besprochen", sagt Ludovica. "Wir haben nie bereut, zusammenzuarbeiten. Wenn man zusammenarbeitet, dann hat man die Möglichkeit, die Dinge viel tiefer zu durchdringen." Und Roberto Palomba sagt: "Wenn man jemanden liebt, dann teilt man – und wenn man nicht teilt, dann ist das keine Liebe. Teilen ist die einzige Art, etwas wirklich besitzen zu können."

Einmal sollte Ludovica ein Bad in einer Villa neu gestalten, es waren überall an den Wänden große Spiegel, man konnte dort nichts anbringen. "Sie rief mich an und sagte, sie brauche ein Waschbecken, das in der Mitte des Raumes stehen könnte", sagt Roberto. Er entwarf ein rundes Bassin, das auf einer Säule ruhte – wie ein Brunnen mitten im Raum. Es wurde eines ihrer bekanntesten Modelle. Wenn sie ihre Zusammenarbeit erklären sollen, dann sagen sie, dass man nie wisse, wo der Beitrag des einen aufhört und der des anderen anfange. Man wisse im Prinzip überhaupt nicht, wo die Grenzen seien. Roberto sagt: "Wenn ich zeichne, habe ich Ludovica im Kopf. Ich weiß genau, was sie sagen wird. So sind wir irgendwie zusammen, selbst wenn wir getrennt sind." Gar keine Arbeitsaufteilung also? "Ich zeichne besser. Sie denkt besser", sagt Roberto.

Wären die beiden kein arbeitendes Liebespaar geworden, wäre es ihnen vielleicht so ergangen wie vielen seiner Kollegen, sagt Roberto Palomba: "Die sehen so unzufrieden aus mit ihren großen Egos. Alle müssen sich immer selbst ausdrücken. Das müssen wir nicht. Wir teilen lieber."

Von Tillmann Prüfer