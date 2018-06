Die großen Fragen der Liebe Muss sie sich trennen, weil sie ihn zu sehr liebt?

Die Frage: Julia und Michael haben sich in einem Club-Urlaub verliebt. Michael hatte sich schon vor vier Jahren von seiner Frau getrennt, Julia ist noch verheiratet, aber sie lebt getrennt. Es ist bald mehr als ein Flirt, sie wollen sich weiter treffen, unbedingt. Vier Stunden Zugfahrt trennen ihre beiden Wohnorte, kein Problem. Am ersten gemeinsamen Wochenende nach dem Urlaub ist Julia Feuer und Flamme wie immer. Am zweiten Wochenende erklärt sie Michael, sie könne nicht mehr. Er sei ihr zu gefährlich, sie habe die Trennung am letzten Wochenende schlimmer erlebt als die Trennung von ihrem Ehemann, das mache ihr Angst. Sie muss sich über ihre Gefühle klar werden, sie kann ihn jetzt nicht mehr sehen. Michael ist fassungslos und will wissen, ob er etwas falsch gemacht hat.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Michael sollte weder glauben, dass er etwas falsch gemacht hat, noch, dass Julia ihm den Laufpass gibt, weil sie ihn zu sehr liebt. Wenn Julia zugeben könnte, dass es nicht zu viel Liebe, sondern zu wenig Mut ist, der sie zum Rückzug bewegt, wäre die Lage für beide klarer. Vermutlich hat sie die Trennung von ihrem früheren Partner noch nicht verarbeitet und ist jetzt vor ihrem eigenen Glück und der schnell entstandenen Bindung an Michael derart erschrocken, dass sie aussteigen will. Vielleicht kann Michael sie vorsichtig darauf hinweisen, dass es sich lohnt, solche Ängste zu ertragen, auch wenn Julia angesichts ihrer ersten Panikattacke verzagen möchte. Nicht Rückzug, sondern Übung im Ertragen und nötigenfalls eine Therapie sind das angemessene Mittel gegen die Angst vor dem Glück.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Coaching in der Liebe. Neue Spielregeln für das Leben zu zweit" ist im Kreuz-Verlag erschienen.

