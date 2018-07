Was der Nürburgring im Motorsport, ist die Rennbahn Baden-Baden im Pferdesport. Die Rennstrecke in Iffezheim nahe der Stadt ist die international bekannteste deutsche Pferderennbahn. Aber auch in Düsseldorf, Berlin oder München werden große und hoch dotierte Rennen ausgetragen. Das ganze Land ist von den rund 1.000 Meter langen Trab- und den bis zu dreimal so langen Galopprennbahnen übersät: Abgesehen von Schleswig-Holstein beheimatet jedes Bundesland mindestens eine Rennbahn – 41 sind es insgesamt. Die meisten Bahnen gibt es in Nordrhein-Westfalen, wo der Rennsport eine lange Tradition hat. NRW gilt ohnehin als Pferdeland: Die Deutsche Reiterliche Vereinigung sitzt hier und hat in der Region mehr Mitglieder als anderswo. Wer ein Rennen besuchen möchte, muss sich aber keineswegs mit Pferden auskennen. Die Veranstalter geben sich Mühe, attraktiv für jedermann zu sein. Huttragen ist keine Pflicht. Und selbst die Wetten sind relativ einfach zu verstehen – wenn auch umso schwerer zu gewinnen.

Recherche: Anton Dorow

Quelle: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main