Wochenmarkt You say Omelette, I say Frittata

Okay, eine Frittata ist einfach eine Omelette. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es überhaupt nicht in Ordnung ist, auf einer Rezeptseite ein Rezept für Omelette vorzustellen, weil schließlich jeder wisse, wie man eine Omelette macht. Deshalb nenne ich das Ding bei seinem italienischen Namen – Frittata. Und denkt man bei diesem Wort nicht gleich an diese Eier-Gemüse-Fladen, die man in New York in den italienischen Delis bekommt und von denen man nie wusste, wie sie eigentlich heißen? Nun, sie heißen Frittata. Im Prinzip geht es bei der Frittata, wie so oft in der Küche, um eine Möglichkeit, bereits Gekochtes weiterzuverwerten. Ich habe leider einen so großen Appetit, dass selten etwas übrig bleibt, selbst wenn ich sehr viel gekocht habe. Mein Appetit wächst vielleicht mit der Portion, die er auf dem Teller vorfindet. Deshalb mache ich eine Frittata aus frischem Spargel.

Der Spargel wird in 5 cm lange Stücke geschnitten. Butter und Olivenöl in einer beschichteten Pfanne mit einem Durchmesser von 20 bis 25 cm erhitzen. Den Spargel im heißen Fett braten, bis er gar ist, aber noch Biss hat. Die Eier verrühren. Den Parmesan hineinreiben. Dann Milch unterrühren, salzen und pfeffern. Diese Mixtur über den gebratenen Spargel in die Pfanne geben. Die Eier ungefähr 10 bis 15 Minuten lang bei mittlerer Hitze stocken lassen. Wenn die Ränder fest werden und die Oberfläche noch flüssig ist, kann man die Hitze herunterstellen und einen Deckel auf die Pfanne legen, bis die Frittata durchgegart ist. Am besten stürzt man sie vor dem Servieren auf eine Platte. Zum Schluss mit gehackten Kräutern bestreuen. So eine Frittata kann man mit Erbsen, Spinat, Bärlauch, gekochten Kartoffeln, Pilzen, Ziegenkäse oder Garnelen zubereiten oder eben mit dem, was man sonst noch im Kühlschrank findet.

Frittata mit Spargel (für 4 Portionen)

Zutaten – 200 g grüner Spargel, etwas Butter, etwas Olivenöl, 8 Eier, 50 g geriebenen Parmesan, 100 ml Milch, Salz, Pfeffer, frische Kräuter wie Koriander, Petersilie oder Dill