Meist lagert die Weihnachtsdekoration irgendwo in einer Kiste ganz weit hinten auf dem Dachboden. Im Vorteil ist jetzt, wer die Lichterketten griffbereit liegen hat. Denn mit etwas Geschick in der Kunst des Papierfaltens wird daraus ein Hingucker für den Frühling auf dem Balkon. Die Studentin Frederike Matthäus zeigt auf ihrem Blog seemannsgarn-handmade.de, wie das geht.

Zunächst besorgt man Origami-Papier der Größe 12 x 12 cm oder 15 x 15 cm, am besten so viele Blätter, wie es Lichter an der Kette gibt, aber etwas weniger sehen auch hübsch aus. Ist das Papier transparent, sorgt das für einen besonderen Effekt. Und dann geht es ans Falten: Zunächst faltet man in das Blatt die Diagonalen, dreht es um und faltet die Horizontalen. Durch das Zusammenschieben der vorgefalteten Linien entsteht ein Dreieck. Von diesem knickt man jeweils die äußeren Ecken (insgesamt sind es vier) nach oben und die dann entstandenen seitlichen Ecken jeweils zur Mittellinie. Auch die unteren Ecken werden nun nach oben gefaltet und in die leicht aufgedrückten Seitenecken gesteckt. Ist dies mit allen Ecken gemacht, findet man am oberen Ende ein kleines Loch. In dieses pustet man vorsichtig hinein und drückt dabei die Seiten etwas auseinander. So entsteht ein Würfel, in dessen Loch ein Licht der Lichterkette gesteckt werden kann. So verfährt man, bis die gewünschte Anzahl von Lichtern mit einem Papierwürfel überzogen ist.