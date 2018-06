Über den Anblick eines Gas- oder Heißluftballons kann man ähnlich ins Schwärmen geraten wie über den Regenbogen, der plötzlich am Horizont auftaucht. Unsere Karte verrät: Die Chancen, die majestätischen Luftfahrzeuge zu sichten, sind mancherorts größer als anderswo – zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland sind Angebot und Nachfrage besonders hoch: Fast ein Viertel der rund 400 Ballonfahrtanbieter sind hier zu Hause. Doch auch im Rest des Landes sind Ballonfahrten beliebt, vor allem weil sie sich in den letzten Jahren als Geschenk zu Geburtstagen oder Hochzeiten etabliert haben. Lücken zeigt unsere Karte unter anderem in großen Waldgebieten wie dem Bayerischen Wald oder dem Pfälzerwald – das Landen ist hier schwierig. Bei kräftigem Wind oder Regen ist eine Ballonfahrt generell nicht möglich. Dass man einen Ballon und gleichzeitig einen Regenbogen zu sehen bekommt, ist also leider recht unwahrscheinlich.

Recherche Anton Dorow; geografische Verortung Lutum+Tappert