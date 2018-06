Träume sind für mich ein ganz realer Bestandteil des Lebens. Vieles von dem, was ich im Alltag erlebe, erkenne ich in ihnen wieder – Menschen, Orte, Situationen. In meinen Träumen konstruiert sich daraus eine Art Zwischenwelt, eine ungelebte Realität. Das hat vermutlich viel mit den Wünschen und Sehnsüchten zu tun, über die ich mir tagsüber nicht so im Klaren bin. Das Unbewusste ist ja ein listiger Vogel.

Als Kind habe ich davon geträumt, Meeresforscher zu werden. Mein Vater war Seemann, und ich wuchs an der Nordsee auf, da war der Bezug zum Meer natürlich direkt da. Ich bin aufgewachsen mit den Filmen von Hans Hass und Jacques Cousteau, das waren die Helden meiner Kindheit. Die beiden haben ja vielen Menschen den Zugang zur Unterwasserwelt eröffnet.

Anfang der siebziger Jahre lief im Fernsehen Jacques Cousteaus Dokumentarreihe Die Geheimnisse des Meeres, da saß ich stets gebannt davor. Für mich offenbarte sich daheim auf dem Bildschirm eine faszinierende Welt. Mir war sofort klar: Sobald ich alt genug bin, will ich selbst unter Wasser gehen. Mit Schnorchel und Flasche und allem Drum und Dran. Und so kam es dann auch.

Heino Ferch 52, gehört zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands – dank seiner Rollen in Filmen wie Comedian Harmonists, Der Untergang, Der Baader Meinhof Komplex, Vincent will Meer und der hochgelobten TV-Reihe Spuren des Bösen. Derzeit ist er im Kino in der Titelrolle des Films Fritz Lang zu sehen

Einen Großteil meiner Jugend verbrachte ich tatsächlich unter Wasser. Ich machte etliche Tauchscheine und nutzte jede Möglichkeit abzutauchen. Heute habe ich dazu leider nur noch selten Gelegenheit. Dass ich mich schließlich von meinem Traum verabschiedet habe, Meeresforscher zu werden, war dem Zufall geschuldet. Als Kind hatte ich auch das Turnen für mich entdeckt und eine große Begeisterung dafür entwickelt. Als ich 15 war, wurden Akrobaten für ein Tanzstück gesucht. Letztlich warf mich also die Artistik auf die Bühne und ermöglichte mir einen neuen Traum: die Schauspielerei.

Ich drehe öfter auch in Wien. Das erinnert mich an meine Anfänge. In den achtziger Jahren kam ich zum Schauspielstudium nach Salzburg. Damals wurden die Grenzen allmählich geöffnet, und Europa begann, eins zu werden. Heute ist das Bedürfnis nach Sicherheit so groß, dass viele Freiheiten wieder aufgegeben werden. Das empfinde ich als enormen Rückschritt und Distanzierung vom europäischen Gedanken. Die politische Situation in Europa ist für mich daher ein real gewordener Albtraum. Die Anschläge in Brüssel und Paris haben auch mich fassungslos gemacht, und natürlich kommt man nicht darum herum, wacher durchs Leben zu gehen und sich zu fragen, wo dieser Fanatismus, der im Namen des sogenannten Islamischen Staates praktiziert wird, herkommt und wo er hinführen soll. Ich wünschte, dieser Albtraum hätte bald ein Ende.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio