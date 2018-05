Wären AC/DC ein Mensch, wäre er einer dieser Leute, die man ewig nicht gesehen hat, aber noch Jahrzehnte später sofort wiedererkennt. Nicht einfach ein Typ, sondern eine echte Type.

Denn AC/DC, die Highway to Hell-Band, sind die vielleicht typischste aller Rockgruppen, die musikalische Maximierung der Wiedererkennung. Das liegt zum einen an den ikonischen Buchstabenpaaren mit dem Blitz in der Mitte, zweitens am rifflastigen Sound, den auch Laien schon bei den ersten Tönen zuordnen können, drittens am Schuluniformen-Spleen des Gitarristen Angus Young. Und viertens an der Stimme, nein, dem gepressten Gekreische von Sänger Brian Johnson.

Womit wir bei Axl Rose wären. Demselben Axl, dessen eigene Band Guns N’ Roses gerade zum Comeback angetreten ist. Für den sich jahrelang niemand interessiert hat und der nun schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen Thema der Gesellschaftskritik ist. Ausgerechnet er springt bei der bevorstehenden AC/DC-Europatournee für Johnson ein. Der stand vor der Wahl: weitersingen und ertauben oder aufhören und hörfähig bleiben. Rock or Bust lautet das Tourmotto, doch er entschied sich dagegen.

Also Axl. Wer sich nun instinktiv mokiert über die Vorstellung von "AxlC/DC", der sollte wissen: Auch der Sänger einer AC/DC-Coverband war im Rennen. Mit ihm hätte sich die lustige Frage gestellt, ob die alternde Gruppe noch als sie selbst unterwegs gewesen wäre oder als ihre eigene Nachahmung. Erfahrung mit fremdem Material hat auch Rose. Zwei große Nummern der Guns N’ Roses waren Coverversionen, eine ganze Platte hat er alten Punk- und Glamrocksongs gewidmet (The Spaghetti Incident). Doch viele Fans werden zweifeln: Hells Bells und Highway to Hell mit Axls Knockin’ on Heaven’s Door- Stimme?

Das ist nachvollziehbar aus nostalgischen Gründen und doch falsch. Denn mit Rose hat sich die Band für das Untypische entschieden. Seine Berufung erscheint wie ein Experiment, bei dem überprüft werden soll, wie unverwüstlich die eigene Unverwechselbarkeit denn nun wirklich ist. Schon diese Versuchsanordnung ist eine Antithese zu der epidemisch um sich greifenden Wahnidee, man müsse sich alle naselang "neu erfinden". Als Resultat könnte sich ja durchaus erweisen: Das Typische an der Band ist stärker als alle einzelnen Typen auf der Bühne.