Ich bin gerade zum zweiten Mal Mutter geworden. Da ist die Grenze zwischen Tag und Nacht aufgehoben, weil die Nächte oft so turbulent sind. Wenn es geht, versuche ich den nötigen Schlaf am Tag nachzuholen. Manchmal finde ich aber auch bis zu zwanzig Stunden am Stück überhaupt keinen Schlaf. Wenn der Rhythmus dermaßen durcheinander ist, fühlt sich das Leben irgendwann so an, als wandele man durch einen Traum, der kein Ende findet.

Neulich zum Beispiel lief ich auf der Straße an meinen Bandkollegen vorbei, ohne sie zu erkennen. Sie riefen laut meinen Namen, aber ich reagierte nicht. Erst als einer von ihnen mir nachlief und sanft meinen Arm ergriff, erwachte ich aus meiner Trance. Es war ein seltsames Gefühl. Wenn ich sehr stark unter Schlafmangel leide, kommt mir sogar die Sprache abhanden. Manchmal stehe ich dann einfach nur da, und mir fehlen die Worte.

Wenn ich doch mal genug Schlaf finde, sind meine Träume sehr wild. Leider erinnere ich mich aber nie an die Details, nachdem ich aufgewacht bin. Überhaupt: Ich habe mal gelesen, dass akuter Schlafmangel das Gedächtnis angreift. Auf mich trifft das eindeutig zu.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum sich bei mir die Grenzen zwischen Tag und Nacht aufgelöst haben: Wir nehmen unsere Musik gerne nachts auf. Denn die beste Zeit zum Musikmachen ist zwischen elf Uhr abends und drei Uhr morgens. Diese Stunden haben ihre ganz eigene Qualität. Die Tiefe der Nacht berauscht und euphorisiert mich. Alles fühlt sich an wie in einem Traum, man ist sanft benebelt und zugleich völlig klar, bei vollem Bewusstsein. Spätnachts wird man zwar immer müder, aber auch abenteuerlustiger, denn irgendwann schwinden alle Bedenken.

Einer der wenigen Träume, an die ich mich erinnern kann, hat mit meiner Band zu tun: Wir arbeiten in einer Fabrik und müssen irgendwelche Textilien zusammennähen. Aber dann werden wir alle gefeuert, weil wir so schlecht sind. Nur Chris, der Bassist, darf bleiben, weil er gute Arbeit leistet.

Channy Leaneagh 36, ist die Sängerin der Band Poliça, die sie 2011 in Minneapolis gründete. Mit drei Alben und ihren Live-Auftritten haben sich Poliça viel Kritikerlob und eine weltweite Fangemeinde erspielt, zu der auch Popstars wie Jay Z und Justin Vernon gehören. Ihr aktuelles Album heißt United Crushers, Konzerte in Deutschland sind für den Herbst geplant.

Ich war mir lange nicht sicher, ob ich Berufsmusikerin sein möchte. Bevor ich aufs College ging, suchte ich nach einem Plan für mein Leben. In Minnesota, wo ich aufgewachsen bin, hatte ich als Kunsterzieherin mit Flüchtlingskindern aus Kambodscha zu tun. Ich reiste dann selber erst einmal nach Kambodscha und arbeitete dort in einem Waisenhaus. Ich wollte zunächst nur drei Monate dort bleiben, aber dann wurden zwei Jahre daraus. Doch irgendwann wurde mir klar, dass ich vor allem Musik machen wollte. Singen mobilisiert bei mir einfach zu viele Glückshormone. Besonders glücklich macht es mich, alte Countrysongs über gebrochene Herzen zu singen – sie erinnern einen immer daran, dass auch andere Menschen mal traurig sind. Aber sosehr ich die Musik liebe: Ich möchte niemals vom Erfolg im Musikgeschäft abhängig sein. Also habe ich einen Plan B, den ich auch traumhaft fände: Lehrerin zu werden.

