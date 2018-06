Der sogenannte Königsteiner Schlüssel regelt, wie die in Deutschland ankommenden Flüchtlinge auf die Bundesländer verteilt werden. Doch spätestens wenn sie den Status "anerkannter Asylbewerber" erlangt haben, dürfen die neuen Mitbürger ihren Wohnsitz frei wählen – und auf Jobsuche gehen. Dass es sie dann vor allem dorthin zieht, wo bereits viele ihrer Landsleute zu Hause sind, zeigt unsere Karte: Afghanen etwa bevorzugen Hamburg (hier ist die größte afghanische Community ansässig), Iraker München, Syrer Berlin und Nordrhein-Westfalen – das Bundesland, dem gemäß Königsteiner Schlüssel ohnehin am meisten Flüchtlinge zugeteilt wurden. So kommt es, dass die Hälfte der rund 150.000 arbeitssuchenden Syrer in nur 62 der insgesamt 402 Kreise und kreisfreien Städte lebt. Der Bundesregierung gefallen diese Ballungen nicht: Sie plant deshalb, bald auch anerkannten Asylbewerbern einen Wohnort zuzuweisen – "zur Sicherstellung der Integration und zur Vermeidung von sozialen Brennpunkten".

Quelle: Bundesagentur für Arbeit