Weil ich die chemischen Vorgänge beim Kochen nicht begreife, halte ich mich bei der Zubereitung eines Nachtischs genau an das Rezept, sonst gelingt er nämlich nicht. Das wiederum führt dazu, dass mich das Zubereiten von Desserts langweilt. Es ist so, als müsste ich ein Malbuch ausfüllen. Weil meistens irgendwas mit rohem Ei drin ist und ich die deutsche Salmonellenangst ganz und gar verinnerlicht habe, traue ich mich auch nicht, zwischendurch zu probieren, wodurch das Ganze für mich vollends den Sinn verloren hat.

So ist die Zubereitung dieses Nachtisches auch etwas eintönig. Aber wie man sieht, sind die Zutaten nicht desserttypisch. Das ist das Besondere an diesem Rezept, und man kann es zubereiten, wenn man Gäste hat, die man überraschen oder gar beeindrucken will. Erwähnen Sie ruhig meinen Namen. Allerdings habe ich das Rezept von einem in Paris lebenden amerikanischen Blogger namens David Lebovitz übernommen, der Nachtische sehr gern zubereitet.

Ofen auf 175 Grad vorheizen. Vier ofenfeste Schälchen in eine Auflaufform (oder ein tiefes Backblech) setzen. Ziegenkäse, Zucker, Milch, Eigelb und Vanille mit dem Rührgerät zu einer dünnflüssigen, glatten Masse vermengen. Die Mischung in die Schälchen gießen, sodass sie ungefähr halb voll sind. Warmes Leitungswasser in die Auflaufform geben, das Wasser sollte ungefähr bis zur Hälfte der Schälchen reichen. Die Form (oder das Blech) mit Alufolie bedecken und alles für 15 bis 20 Minuten garen. Vor dem Servieren abkühlen lassen.

Um den Rotweinsud für die Erdbeeren zuzubereiten, in einer beschichteten Pfanne Wein und Zucker aufkochen. Köcheln lassen, bis die Flüssigkeit fester wird und um die Hälfte weniger Volumen hat. Abkühlen lassen. Erdbeeren vierteln und mit dem Sirup vermengen, einige Minuten ziehen lassen. Zu der Ziegenkäsecreme servieren.

Süße Ziegenkäsecreme mit Erdbeeren

Zutaten – 140 g frischer, ganz junger Ziegenkäse (Zimmertemperatur), 50 g Zucker, 120 ml Milch, 2 (große) Eigelb, eine Prise Vanilleextrakt Für die Rotwein-Erdbeeren: 120 ml Rotwein, 50 g Zucker, 100 g Erdbeeren