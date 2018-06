Floskel Haben Sie schon Ihre Hausaufgaben gemacht?

Neulich war es wieder so weit: Da sagte Peter Altmaier bei Anne Will, wenn die Türkei ihre Hausaufgaben machte, würde die EU der Visafreiheit zustimmen. In solchen Momenten hat man das Gefühl, die Welt sei eine Schule – mit lauter besserwisserischen Oberlehrern und sehr, sehr vielen renitenten Schülern. Schaut man im Archiv nach, wer im laufenden Schuljahr angeblich seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, ergibt sich ein erschreckendes Bild: Unter den Leistungsverweigerern sind sowohl Einzeltäter (Bernie Sanders, Wladimir Klitschko, eine gewisse Terry-Joe) als auch Länder (Belgien, Griechenland), es gibt Wiederholungstäter ("Hier hat Hollywood weiterhin die Hausaufgaben nicht gemacht") und ganz, ganz schwere Fälle ("Die arabische Welt hat jahrhundertelang ihre Hausaufgaben nicht gemacht"). An den Feinheiten der Formulierung erkennt man den strebsamen Musterschüler (Oliver Bierhoff: "Wir haben wie immer unsere Hausaufgaben gemacht"), die, die keinen Zweifel kennen (Joachim Herrmann: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht"), und andere, die versuchen, sich mal so durchzumogeln (Hermann Gröhe: "Wir haben, glaube ich, unsere Hausaufgaben gemacht"). Manche haben anscheinend besonders viel auf (Griechenland, Werder Bremen), und nur wenigen wird bescheinigt, ihre Pflicht erledigt zu haben. Über den Sinn von Hausaufgaben wird von Pädagogen seit Langem gestritten. Vielleicht sollten wir sprachlich einfach denjenigen folgen, die sie für überflüssig halten – und sie endlich abschaffen.